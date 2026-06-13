¡No caigas, es IA! Hacen viral video falso de aficionada en el Mundial 2026

Un nuevo video falso que presenta a una aficionada invadiendo la cancha durante el Qatar Vs Suiza del Mundial 2026 se hizo viral, sin embargo, errores en los tableros revelaron que todo se trata de una creación por parte de la Inteligencia Artificial, dejando en claro que esto no sucedió durante la Copa Mundial de la FIFA.

En un compromiso que contó con emoción hasta la parte final, y en donde Qatar logró su primer punto de la historia de los Mundiales, la afición vivió el partido correspondiente al Grupo B, sector que se encuentra completamente empatado en puntos, diferencia de goles, y tantos anotados, por lo que la posición en la tabla de FairPlay sería indispensable para revelar a los conjuntos que avanzarán.

Horas más tarde de haber concluido el compromiso, comenzó a compartirse en redes sociales el video de una presunta aficionada que había invadido el terreno de juego, sin embargo, defectos en su creación revelaron que todo se trataba de un contenido realizado con Inteligencia Artificial.

Los usuarios en redes sociales también señalaron el suceso y dejaron en claro que el estadio de Santa Clara no cuenta con una tribuna como la que se presenta en el video siendo otro de los detalles en los que cada aficionado deberá someter lo que circula en redes sociales.

Hasta el momento, el único partido que contó con invasión de cancha por parte de un aficionado fue el Estados Unidos Vs Paraguay, compromiso en el que un seguidor norteamericano saltó al terreno de juego con un balón en mano y terminó siendo sometido rápidamente por el cuerpo policial del duelo celebrado en Los Ángeles la noche del viernes 12 de junio.

BFG