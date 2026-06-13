Mundial 2026: Así quedó el Grupo B tras histórico empate de Qatar

En un partido cargado de intensidad, Qatar logró un empate agónico ante Suiza en el último minuto. De esta manera, la actividad en el Grupo B se ha cerrado, dejando todo en el aire.

Los suizos se habían adelantado temprano con un penal convertido por Embolo al minuto 17, dominando gran parte del encuentro, sin embargo, en el 90+4', un preciso centro permitió a Khoukhi cabecear y decretar el 1-1 definitivo en el Levi's Stadium.

Qatar anota de último minuto y le roba un punto a Suiza Reuters

Las selecciones del Grupo B suman un punto

El empate de Qatar ante Suiza completó la primera jornada y dejó al Grupo B completamente igualado.

Previamente, Canadá y Bosnia y Herzegovina también habían empatado 1-1 en el debut del viernes 12 de junio en Toronto. Larin igualó para los locales en el minuto 78 tras el tanto inicial de Lukić para Bosnia.

De esta manera, los cuatro equipos acumulan un punto cada uno tras los dos partidos disputados. Este equilibrio absoluto genera incertidumbre y eleva la importancia de cada punto en las siguientes jornadas.

Esta paridad total obliga a todos los equipos a pensar en victorias en las próximas fechas, ya que cualquier tropiezo podría complicar seriamente las aspiraciones de clasificación.

Cyle Larin logró el gol del empate para Canadá. REUTERS

Canadá y Suiza, ¿De favoritos a víctimas?

El panorama del Grupo B ha cambiado drásticamente tras la primera fecha. Canadá y Suiza, considerados los principales candidatos a avanzar, solo suman un punto cada uno y comparten la tabla con Bosnia y Qatar.

La igualdad obliga a replantear estrategias. Suiza, con mayor experiencia y ranking, deberá mejorar su definición, mientras Canadá buscará aprovechar su localía en Vancouver.

Bosnia y Qatar, por su parte, han demostrado que están dispuestos a pelear cada punto y complicar el camino de los más fuertes.

Próximos partidos del Grupo B

Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Jueves 18 de junio, 13:00 horas (hora del centro de México)

Canadá vs Qatar

Jueves 18 de junio, 16:00 horas (hora del centro de México)

Posiciones del Grupo B

1. Suiza - 1 punto

2. Canadá - 1 punto

3. Qatar - 1 punto

4. Bosnia y Herzegovina - 1 punto