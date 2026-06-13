¡Histórico! Qatar le saca el empate a Suiza de último minuto

Tercer día de la Copa del Mundo 2026 y ya se completaron todos los partidos del Grupo B con el emocionante empate de último minuto entre Suiza y Qatar (1-1).

Pese a que los suizos tuvieron mayor posesión de balón y las mejores ocasiones, hicieron figura al portero Mahmud Abunada, que apenas lograron anotarle un gol, algo que puede ser definitivo en la resolución del grupo.

Boualem Khoukhi anotó el gol con el que Qatar logró su primer punto en Mundiales REUTERS

Suiza controló a Qatar en todo momento

A pesar de que la temporada en San Francisco era muy fuerte, la intensidad de Suiza fue notoria y en todo momento presionaban la salida de Qatar, lo cual no dejó que hicieran su partido cómodamente.

Desde el inicio, los suizos controlaron la posesión y aunque los qataríes tuvieron un respiro, en realidad no hubo acciones de peligro en el arco de Kobel.

El primer gol llegó a las 17 minutos, tras un buen cobró de tiro penal de Embolo. Aunque la polémica no se hizo esperar, ya que al jugador que le cometieron el penalti, parecía estar en fuera de lugar.

El VAR, donde estaban los mexicanos Erick Yair Miranda y Guillermo Pacheco, no mandó a llamar al central, pese a que las tomas de televisión se veía que si estaba en posición inadecuada.

El delantero no desaprovechó y anotó el tanto que terminó por definir el partido. Suiza tuvo otras oportunidades de ampliar el marcador en los 90 minutos, pero Abunada se lució bajo los tres postes.

Qatar logra sacar empate histórico a Suiza

Las emociones en esta Copa del Mundo no se han hecho esperar y este partido no fue la excepción. Pese a ser dominados en todo momento, Qatar no se rindió y consiguió algo histórico.

En la última jugada del partido, un centro desde la izquierda, donde Boualem Khoukhi se levantó y remató con un soberbio cabezazo para anotar el gol del empate para Qatar.

Este es un resultado histórico para esta selección qatarí, ya que en 2022 culminaron sin puntos, pero en esta justa mundialista suman su primer punto.

Abunada, la figura de Qatar que evitó la goleada

Suiza fue completamente superior en acciones de gol, sin embargo, fue por Abunada que solamente pudieron anotar un gol.

El portero de Qatar tuvo, al menos, ocho grandes intervenciones para evitar la caída de su arco, por más goles.

Embolo celebrando su gol con Suiza Reuters

Sin duda, ya en el análisis final, sin estas grandes intervenciones el equipo de Qatar no pudo haber conseguido el empate final y sumar un punto histórico en mundiales.

El Grupo B, una lucha que promete demasiado

Suiza tenía en sus manos el liderato del Grupo B, sin embargo, la confianza en extremo les llegó y Qatar logró sacar el punto.

Ayer, Canadá y Bosnia también habían empatado en el partido inaugural del grupo, por ello, los suizos tenían la gran oportunidad de ponerse líderes y así, tener más confianza de cara a los otros dos partidos.

Los próximos encuentros serán entre Suiza y Bosnia, y Canadá vs Qatar, ambos se jugarán el jueves 18 de junio.