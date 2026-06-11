Mundial 2026: México es líder del Grupo A tras la Jornada 1

Este jueves 11 de junio inició el Mundial 2026 y concluyó la actividad del Grupo A con México como líder del sector debido a la diferencia de goles; Corea del Sur, su siguiente rival, acecha el sitio del Tri en la cima, mientras que Chequia y Sudáfrica marchan al fondo.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México arrancó con el Mundial 2026 con el pie derecho y, aunque todos los antecedentes dictan que el Tri supera la Primera Ronda tras una victoria en su primer duelo, no existen boletos confirmados hacia los 16avos de Final.

Por su parte, Corea del Sur remontó ante Chequia en el partido celebrado en el Estadio Guadalajara y comparte la cima del sector junto con los dirigidos por Javier Aguirre.

Estos son los resultados en la Jornada 1 correspondiente al Grupo A:

- México 2-0 Sudáfrica.

- Corea del Sur 2-1 Chequia.

México y Corea del Sur se enfrentarán en Guadalajara durante la Jornada 2 del Mundial 2026. Mexsport

Con los 5 goles anotados en este inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estas son las posiciones de cada uno de los 4 integrantes del Grupo A:

1. México / 3 puntos, +2 (2 goles a favor y 0 goles en contra).

2. Corea del Sur / 3, +2 (2-1).

3. Chequia / 0, -1 (1-2).

4. Sudáfrica / 0, -2 (0-2).

* Los criterios de desempate podrían jugar un rol fundamental tras la última jornada de la Fase de Grupos, por lo que la tabla de FairPlay será uno de los criterios a considerar por parte de cada uno de los participantes.

El Estadio Ciudad de México recibirá un total de 5 partidos durante el Mundial 2026. Reuters

Grupo A: Días, partidos, horarios y sedes de la Jornada 2

Estos serán los siguientes compromisos correspondientes a la Jornada 2 del Grupo A, fechas en donde podrían comenzar a definirse los primeros boletos hacia la siguiente ronda del Mundial 2026:

República Checa Vs Sudáfrica / jueves 18 de junio, 10:00 horas - Atlanta.

México Vs Corea del Sur / jueves 18 de junio, 19:00 horas - Guadalajara.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG