Árbitros mexicanos de VAR, en polémica por penalti en el Qatar vs Suiza

Después de que los tres anfitriones hayan hecho su debut en la Copa del Mundo, este sábado comenzaron a desplegarse todos los partidos restantes en la fase de grupos y el primero fue el Qatar vs Suiza.

A pesar de que los suizos son los favoritos, los qataríes no piensan en dejar las cosas sencillas y quieren dar la sorpresa en esta justa.

Embolo marcando el gol de penalti para darle la ventaja a Suiza REUTERS

Penalti polémico en el Qatar vs Suiza

El partido entre Qatar vs Suiza arrancó como se esperaba, con los suizos dominando por completo el trámite del encuentro.

Y aunque todo transcurría de buena manera, la primera polémica llegó al minuto 16, cuando el árbitro central marcó un penalti en contra de Qatar.

La jugada se originó tras un buen centro desde la derecha, un jugador suizo cabeceó y en el rebote, el portero qatarí Abunada, se llevó por delante al delantero y ahí se marcó el tiro penal.

Pese a que la falta era más que evidente, la polémica no se hizo esperar, debido a que hay varias tomas donde se ve que hay un fuera de lugar.

Árbitro mexicano en el VAR, en polémica en el Qatar vs Suiza

El árbitro mexicano, Guillermo Pacheco Larios, se encuentra como árbitro de VAR, junto con Erick Yair Miranda, como asistente.

El portero de Qatar cometiendo el penalti contra Suiza REUTERS

Sin embargo, estos ya se encuentran en medio de la polémica. Ya que en la segunda jugada del penalti, se ve que el jugador de Suiza se encuentra en fuera de lugar.

A pesar de que se esperaba que la jugada fuera revisada y se anulara, esto no ocurrió y Embolo se encargó de abrir el marcador para Suiza.

La Selección de Qatar no encuentra la manera de poder competirle a Suiza y aunque el tanto de la ventaja cayó desde los once pasos, no se ve como el conjunto de Julen Lopetegui pueda lograr el empate.