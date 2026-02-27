El niño interior de ‘Checo’ Pérez; un mensaje que ‘pega’

Sergio ‘Checo’ Pérez escuchó a su niño interior, que le hizo recordar que todo empezó con un empujoncito, previo al arranque de la temporada 2026 de la Fórmula Uno. El pequeño también rememoró la vestimenta que utilizó el tapatío en sus primeras competencias de kart.

“Hola ‘Checo’. Soy yo, tu niño interior y vengo a recordarte cómo todo empezó con aquel pequeño empujoncito. Ese que nos hizo avanzar, sin realmente saber a dónde íbamos. Empujamos los sueños sin miedo y el camino se encargó de enseñar lo demás”, indicó el niño en un nuevo comercial en el que el piloto mexicano es el embajador de la marca.

"Aprendimos que avanzar es lo que realmente vale la pena", pare del mensaje del nuevo comercial de 'Checo' Pérez Reuters

Después de que la rueda empezara a rodar y creciera de tamaño, el mensaje resaltó que, aquellos días de gloria y otros que los pusieron de prueba, el aprendizaje que valió la pena fue el de nunca dejar de creer.

“Hubo días que supieron a gloria y otros que nos pusieron a prueba, pero aprendimos que avanzar es lo que realmente vale la pena, porque no siempre se trata de ganar, sino de nunca dejar de creer, incluso cuando nadie más lo hacía y eso es lo que nos ha mantenido siempre en el camino”, finalizó el niño interior de ‘Checo’ Pérez.

"Nunca dejar de creer", resalta el mensaje, en el también es su lema de batalla de 'Checo' Pérez en la F1 Reuters

El piloto mexicano afronta su regreso a la Fórmula 1, donde tuvo un “año sabático”, que el expiloto David Coulthard lo calificó de “sin hacer nada”.

‘Checo’ Pérez también indicó que en su retorno a la máxima categoría, hay un riesgo, el de que no tan exitoso como él piensa.

LOS AFICIONADOS REACCIONAN ANTE EL MENSAJE DEL NIÑO INTERIOR DE ‘CHECO’

Varios aficionados reaccionaron al nuevo comercial de Sergio ‘Checo’ Pérez, en el que resaltaron que no era la intención hacerlos llorar, además de dejar otros mensajes para el mexicano.

“Nos tenías que dar un comercial, no hacernos llorar ‘Checo’”.

“Te admiro ‘Checo’, me hiciste llorar”.

“Comerciales que valen la pena”.

“¡Qué bonito!”.

“Pero qué promo tan buena”.

“Hasta en los anuncios nos inspiras”.

“Ya me hicieron llorar tan temprano. Qué bonito video. Qué orgullo ‘Checo’”.