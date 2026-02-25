Hora y dónde ver el arranque de ‘Checo’ en la temporada 2026 de F1

Sergio ‘Checo’ Pérez regresa a una temporada de la Fórmula 1, ahora con la escudería Cadillac, donde tendrá de compañero a Valtteri Bottas. Asimismo, vuelven a surgir las críticas contra el mexicano, como la que hizo David Coulthard por tomarse un año sabático sin hacer nada. El Gran Premio de Australia 2026 dará el banderazo de salida y se podrá ver en México, aunque por TV privada y streaming.

HORARIOS DEL ARRANQUE DE ‘CHECO’ PÉREZ EN LA TEMPORADA 2026 DE LA F1

- Jueves 5 de marzo – Práctica 1 del GP de Australia / 19:30 horas, tiempo de la CDMX.

- Jueves 5 de marzo – Práctica 2 del GP de Australia / 11 de la noche, tiempo de la CDMX.

Sergio ‘Checo’ Pérez vuelve al máximo circuito, después de firmar dos años con la escudería Cadillac Reuters

- Viernes 6 de marzo – Práctica 3 del GP de Australia / 19:30 horas, tiempo de la CDMX.

- Viernes 6 de marzo – Clasificación del GP de Australia / 11:00 de la noche, tiempo de la CDMX.

- Sábado 7 de marzo – GP de Australia / 10:00 de la noche, tiempo de la CDMX.

¿DÓNDE VER EL ARRANQUE DE ‘CHECO’ EN LA TEMPORADA 2026 DE F1?

- Sky Sports.

- F1 TV.

- ESPN en Disney+ Plan Premium.

'Checo' Pérez ve con buenos ojos sus vueltas en los tests de pretemporada de la F1 Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez vuelve al máximo circuito, después de firmar dos años con la escudería Cadillac, que debutará en la F1.

En los últimos tests de Bahréin, el piloto mexicano terminó en el décimo lugar y ‘Checo’ Pérez resaltó que encada sesión mejoraron y entran a una etapa de afinar detalles.

“Las pruebas terminaron para mí, pero pulir pequeños detalles sería muy bueno para Melbourne”, dijo.