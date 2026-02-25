Se va contra ‘Checo’ Pérez por un año sin ‘hacer nada’ en F1

Sergio ‘Checo’ Pérez está a unos días de su regreso a una temporada de Fórmula 1, donde varios críticos los tienen en la mira, como el expiloto David Coulthard, quien señaló que el mexicano le preocupa por el “año sabático” que se tomó sin “hacer nada”.

“Me preocupa un poco Pérez, que realmente disfrutó de un año sabático sin hacer nada. No dudo de su compromiso, pero ¿se puede volver a encender el interruptor una vez que se ha apagado?”, indicó el expiloto de F1 para el podcast Up To Speed.

Expiloto de F1 consideró que 'Checo' Pérez ni Valtteri Bottas no es la pareja más rápida Reuters

La escudería Cadillac vivirá su primer Gran Premio en F1 en Australia, el próximo 7 de marzo de 2026. Para David Coulthard no es que haya nada malo en ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, pero advirtió que no es la pareja más rápida del Gran Circo.

“Basándonos en sus carreras hasta ahora, no es la pareja de pilotos más rápida de la Fórmula 1, pero sí una elección segura. No necesitan novatos que destrocen los coches. Lo que necesitan es ponerse al día con el funcionamiento del equipo, las nuevas normas y ese tipo de cosas. Así que, en realidad, creo que han tomado una decisión inteligente”, apuntó.

Expiloto de F1 consideró que Valtteri Bottas lleva mano por delante de 'Checo' Pérez Reuters

EXPILOTO DE F1 CREE QUE BOTTAS LLEVA MANO QUE ‘CHECO’ PÉREZ

En la temporada 2025 de la F1, Valtteri Bottas fue piloto de reserva de Mercedes, algo que lo hace llevar mano por delante del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. El trabajo que hizo el finlandés con las ‘flechas plateadas’ le serviría mejor a Cadillac.

“Creo que Bottas está mejor preparado, porque aporta la información de Mercedes. Ha trabajado con Mercedes durante todo el año pasado, en el simulador y demás”, indicó.