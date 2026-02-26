‘Checo’ Pérez ve un riesgo con Cadillac en F1

Sergio ‘Checo’ Pérez afronta un reto diferente con Cadillac en la Fórmula Uno, uno que lo ilusiona y ve una gran oportunidad, pero también admite que hay un riesgo de que no sea tan exitoso como él quiere. El próximo 6 de marzo inicia la temporada 2026.

“Existe el riesgo de que regrese y el proyecto no sea tan exitoso como quiero. Al final, hay que intentar las cosas y Cadillac me está dando la gran oportunidad de volver. Están confiando mucho en mí y yo en ellos. Sé que es un proyecto a largo plazo. Y sé que tenemos mucho trabajo por delante”, indicó ‘Checo’ Pérez en entrevista para GQ.

'Checo' Pérez expresó que les gustaría terminar por delante de tres equipos en la temporada 2026 de la F1 AFP

El piloto mexicano confía en que el proyecto empiece a dar frutos en unos años, sean competitivos y tengan carreras muy buenas en la F1.

“Siendo realista, por ahora es algo muy lejano. Nos encantaría terminar por delante de tres equipos en esta temporada. Si podemos lograr eso, será un año superexitoso”, apuntó ‘Checo’ Pérez.

Estar sin los reflectores por un “año sabático” también le trajo consecuencias. Sus detractores resaltan este periodo, como lo hizo el expiloto David Coulthard, quien consideró este periodo que tuvo “sin hacer nada”.

'Checo' Pérez elogió a Valtteri Bottas AFP

‘Checo’ Pérez elogió a su coequipero, Valtteri Bottas, a quien destacó lo rápido que es.

“Tengo la suerte de contar con Valtteri, uno de los compañeros más rápidos que hay en este deporte. Con él tenemos una gran referencia, es uno de los pilotos más veloces que hay en la Fórmula 1. Lo ha demostrado con el track record que tiene”, señaló.

LOS NÚMEROS DE ‘CHECO’ PÉREZ EN LA F1