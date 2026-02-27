Pato O'Ward abre fin de semana en lugar 12 en práctica de viernes en St Petersburg

Pato O'Ward ha iniciado su temporada 2026 en la serie IndyCar este viernes, al terminar en la posición 12 en la primera práctica del Gran Premio de St Petersburg, en Florida.

El mexicano, quien fue declarado como ganador en este evento callejero en 2024 tras la descalificación de dos rivales, acumuló 24 vueltas durante el entrenamiento de este viernes, caracterizado por tener clima nublado y una intensidad significativa del viento, a lo cual se sumó un nivel de humedad de casi 100 por ciento.

Además, O'Ward y el resto de los pilotos enfrentaron cinco banderas rojas por incidentes, incluyendo una en la última parte de la tanda, en la cual estaba utilizando el neumático alternativo, aunque marcó una vuelta de 1m01.5754s.

Fue una sesión un poco caótica. No pudimos leer bien el neumático blando, lo cual no es ideal antes de la calificación", dijo.

Veremos qué necesitamos hacer para la Práctica 2 y la calificación de mañana para que la carrera vayamos un poco más rápidos y cómodos".

Y es que, para Pato O'Ward, cuidar hasta el más mínimo detalle es un objetivo prioritario para esta temporada, si quiere llevar la lucha por el campeonato hasta el final contra el español Alex Palou, quien busca el pentacampeonato en la serie estadunidense.

Parte de su déficit se debió a su rendimiento en calificaciones, en las cuales, desde la introducción del componente híbrido, que deriva en tener más peso en el monoplaza, no ha encontrado un nivel consistente de velocidad, especialmente en circuitos callejeros. En este ensayo, fue 0.473s más lento que el primer lugar.

De cualquier modo, O'Ward confía en que el progreso hecho por Arrow McLaren durante el invierno se refleje en el resto del fin de semana.

Es un enfoque bastante grande este año, porque qué mal califiqué el año pasado. Siempre en doceavo, décimo, quince o en 18. Eso está fatal", comentó a Excélsior.

Entonces, me gustaría estar calificando más en tercero, cuarto, pole, sextos, quintos. O sea, mínimo meternos en el Fast Six (Q3). Siento que el domingo se disfruta un poco más teniendo esa posición de arranque".

El mexicano se libró de los accidentes Joe Skibinski/INDYCAR

El neozelandés Scott McLaughlin, del equipo Penske, fue el más veloz del entrenamiento, seguido de Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) y Kyle Kirkwood (Andretti Global).

Algunos de los incidentes fueron causados por incidentes de veteranos como Scott Dixon, Alexander Rossi, Josef Newgarden y Louis Foster.

¿A qué hora serán la calificación y la carrera de Pato O’Ward en St Petersburg de IndyCar?

La calificación de Pato O'Ward en las calles de St Petersburg arrancará este sábado a las 15:30 hrs., mientras que la carrera está pactada para este domingo a las 11:30 hrs. Ambas se pueden ver en la señal de Disney+ Premium.