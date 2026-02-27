Santiago Muñoz olvida al Newcastle y busca relanzar su carrera en la Liga MX con Atlético San Luis

Tras una etapa profesional marcada por la controversia, el delantero mexicano Santiago Muñoz busca consolidarse en la Liga MX con el Atlético de San Luis. El atacante, de 23 años, llegó a la escuadra potosina para el Clausura 2026 con la misión de dejar atrás un inicio de carrera condicionado por su salida del Santos Laguna y su breve e inestable paso por el futbol europeo con el Newcastle United.

El movimiento que lo llevó a Europa como una joven promesa generó ruido dentro y fuera del equipo lagunero. En entrevista con ESPN, Santiago Muñoz recordó y reflexionó sobre aquel proceso, detallando cómo vivió la presión y las expectativas en sus primeros pasos como futbolista con proyección internacional.

Muñoz señaló que, no obstante su juventud, pues prácticamente era un niño cuando llegó a Inglaterra, la experiencia le dejó aprendizajes que le ayudaron a madurar, no obstante una serie de lesiones que le impidieron mostrarse en el primer equipo del Newcastle.

Fue una experiencia que la tomé muy positiva en todos los sentidos. En cancha, fuera de cancha, me hizo madurar muchísimo en todos los sentidos. Regresó totalmente otro Santi de allá. Claro que me hubiera encantado que haya sido diferente ese momento, pero se hablaron muchas cosas de las cuales no eran ciertas y todo se fue un poco con rumbo hacia otro lado”.

Durante los 18 meses que duró su préstamo al equipo de la Premier League vivió situaciones complicadas: "La adaptación yo creo como todo normal. Me voy a los 18 años, a un país nuevo, a un clima nuevo, me voy solo. Yo vivía en casa club y de un día para el otro aprendí a vivir solo en todos los sentidos. Yo creo que esa parte me hizo crecer mucho y era un momento en el cual era necesario”.

Santiago Muñoz, con la playera del Newcastle, el 30 de septiembre de 2021. X: @santi_mr10

Con el paso del tiempo se vio obligado a retornar al equipo de La Laguna, donde realizó su recuperación de dolencias.

Finalmente, Muñoz se incorporó a la entidad potosina en enero de este año, y sus números en el actual torneo reflejan su proceso de adaptación y reincorporación a la Liga MX con cuatro partidos jugados, dos de ellos como titular, 151 minutos de acción y un pase para gol.

Así, on 23 años, Muñoz busca dejar atrás aquel episodio que marcó el inicio de su carrera profesional en el extranjero. El delantero afirma que su enfoque actual está en consolidarse en el San Luis y recuperar el ritmo competitivo: “Tengo 23 años, soy joven y tengo muchísimos sueños todavía por delante”.