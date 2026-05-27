Barcelona avanza por Anthony Gordon; ya hay oferta por el inglés

Tras proclamarse campeón de LaLiga, el FC Barcelona ya ha puesto la mirada en el mercado de transferencias con el claro objetivo de reforzar su plantilla y dar un salto de calidad con el objetivo claro, ganar la UEFA Champions League.

La entidad azulgrana es consciente de que, para competir al máximo nivel europeo, necesita incorporar talento fresco que complemente a su actual núcleo de estrellas. Por ello, las operaciones ya están en marcha y se esperan anuncios importantes en las próximas semanas.

Anthony Gordon durante un partido con el Newcastle Reuters

Anthony Gordon: acuerdo personal y oferta formal al Newcastle

El extremo inglés Anthony Gordon se ha convertido en uno de los principales objetivos del Barcelona para este verano. De acuerdo con Fabrizio Romano, el club catalán ya ha alcanzado un acuerdo personal con el jugador, quien estaría encantado de dar el salto al Camp Nou y jugar bajo las órdenes de Hansi Flick.

De igual manera, según Mundo Deportivo, el Barca ha presentado una oferta formal al Newcastle United por el inglés. La propuesta inicial rondaría los 70-80 millones de euros, cantidad que el club inglés considera negociable aunque inicialmente pide más.

Las conversaciones avanzan a buen ritmo y en el conjunto culé esperan que el fichaje pueda cerrarse en estos días, sobre todo porque ‘Flash’ Gordon tendría ofertas de otros clubes de la Premier League y del Bayern Munich.

De cerrarse la operación, Gordon llegaría como un refuerzo de primer nivel para la banda izquierda, posición donde el Barca busca mayor profundidad y desborde. Su capacidad de presión alta y velocidad encajan perfectamente en el estilo de Flick.

Anthony Gordon en el banquillo del Newcastle Reuters

El Barcelona también busca cerrar a un ‘9’

Además del fichaje de Gordon, la dirección deportiva del Barcelona trabaja en paralelo para incorporar a un delantero centro de referencia. Los nombres que más suenan son el brasileño Joao Pedro (Chelsea) y el argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid), ambos perfiles que gustan mucho al técnico alemán.

La idea del club es cerrar al menos una de estas operaciones antes de que avance demasiado el mercado, para poder armar un ataque versátil y potente de cara a la Champions. Tanto Joao como Julián estarían encantados de fichar por el Barca, aunque las negociaciones con sus clubes podrían truncar todo.

Estadísticas de Anthony Gordon en el Newcastle