Neymar causó impacto al llegar en helicóptero a la concentración de Brasil

La selección de Brasil poco a poco se va conformando con los jugadores convocados para el Mundial. La llegada de Neymar causó impacto, debido a que arribó en su helicóptero personal a la Granja Comary, sede de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

Neymar viene de presenciar el pase del Santos a los playoffs de acceso a los Octavos de final de la Copa Sudamericana, al golear 3-0 al Deportivo Cuenca y terminar segundo en el Grupo D. El delantero estuvo acompañado por Rodrygo en un palco privado del estadio Vila Belmiro.

Se espera que Neymar pueda disputar su cuarto Mundial. Su nombre sorprendió en la convocatoria que dio a conocer Carlo Ancelotti el pasado 18 de mayo. El jugador de Santos disputó el último de sus 128 partidos con la Canarinha en octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad.

“Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en el último período jugó con continuidad y que su condición física mejoró. Pensamos que es un jugador importante”, declaró Ancelotti.

Por su parte, Neymar se congratuló con el anuncio de su convocatoria y compartió un video en redes sociales, donde repite “¡Estoy! ¡Estoy!”.

Neymar y Rodrygo presenciaron el partidos de Santos de la Copa Sudamericana Reuters

Los 26 convocados por Brasil iniciarán su preparación para el Mundial 2026, con un Carlo Ancelotti renovado hasta 2030. El técnico llegó a la ‘Canarinha’ un 25 de mayo de 2025.

Los jugadores deberán someterse a evaluaciones físicas y médicas, para después realizar el primer entrenamiento a puerta cerrada. Los defensores Marquinhos y Gabriel Magalhaes, así como el delantero Gabriel Martinelli, son los únicos que permanecen fuera de las instalaciones, debido a que disputarán la final de la Champions League.

LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE BRASIL PREVIO AL MUNDIAL:

31 de mayo: vs. Panamá en Brasilia.

vs. Panamá en Brasilia. 6 de junio: vs. Egipto en Brasilia.

vs. Egipto en Brasilia. 13 de junio: vs. Marruecos en Brasilia.

Se espera que la selección de Brasil salga hacia Nueva Jersey el próximo 1 de junio.