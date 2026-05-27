¿Engaño en los boletos del Mundial? Investigarán prácticas de la FIFA

Los precios de los boletos para el Mundial siguen dando de qué hablar. Ahora, las fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey reclaman a la FIFA información sobre la venta de boletos para los partidos, por lo que abrieron una investigación para tratar de conocer las prácticas del máximo organismo del futbol.

Las fiscales Letitia James y Jennifer Davenport indicaron que a algunos aficionados se les asignaron localidades de una categoría inferior a las que había elegido inicialmente, por lo que están situados en el estadio en peores condiciones de lo esperado.

Las fiscales señalan que a algunos aficionados se les asignaron localidades de una categoría inferior Reuters

“Artículos de prensa recientes indican que los aficionados podrían haber sido inducidos a error sobre la ubicación de los asientos que compraban”, señalaron James y Davenport.

Ambas fiscales exigen la información de los ocho partidos que están programados en el Estadio de Nueva Jersey, cerca de Nueva York, incluida la final del 19 de julio.

“Las declaraciones públicas de la FIFA, así como la puesta a la venta de las entradas, podrían haber contribuido al aumento desmesurado de los precios”, indicaron.

Resaltan dos factores para el "aumento desmesurado de los precios" Reuters

La organización Football Supporters Europe (FSE) acusó recientemente al órgano rector del balompié de “extorsión” y de “traición monumental”.

La FIFA respondió en abril a The Athletic que los planos de los estadios presentados en el momento de la compra, y modificados posteriormente, eran “orientativos”.

Con información de AFP.