Navas tras el pase de Pumas: "Algún penal tenían que fallar; gracias a Dios"

Pumas de la UNAM aseguró las semifinales del Clausura 2026 tras un intenso duelo contra las Águilas del América. Pese al empate global de 6-6 que favoreció a los universitarios por su posición en la tabla, el guardameta costarricense Keylor Navas reconoció que el trámite del encuentro de vuelta no fue sencillo, calificándolo de forma directa: “Fue un partido muy loco”.

El arquero mundialista fue honesto al analizar el desarrollo del juego en el Estadio Olímpico Universitario, donde la ventaja inicial de tres goles se esfumó ante la presión azulcrema.

“No se dio el partido como queríamos del todo, que era poder controlar, manejar la ventaja que obtuvimos en los primeros 25 minutos, pero lo más importante es que logramos pasar y eso nos da mucha alegría para seguir”, señaló a los micrófonos de TUDN.

El factor de los errores y la jerarquía rival

La eliminatoria estuvo marcada por la constante marcación de penas máximas en contra del cuadro felino.

Al respecto, Navas destacó que la calidad del adversario obligó a Pumas a jugar al límite. “Los partidos no se juegan solos, tampoco podemos quitar el mérito al equipo rival, que tienen jugadores con mucho nivel y en cualquier jugada generan peligro”, admitió al decir a TV Azteca.

Sobre la racha de penales y el fallo determinante de Henry Martín que pudo cambiar la historia, Keylor fue contundente sobre la necesidad de pulir detalles defensivos y añadió sobre el disparo errado del delantero americanista, añadió: “Alguno tenían que fallar. No iban a meter todos. Gracias a Dios lo tiró fuera”.

Rumbo al objetivo final

Con la mira puesta en la serie ante Pachuca, el portero universitario dejó claro que el equipo no caerá en excesos de confianza ni modificará la filosofía que los llevó al liderato general. “Nosotros no vamos a pensar en si somos favoritos o si no. Vamos a trabajar como lo hemos hecho siempre. Cada vez estamos más cerca del objetivo”, sentenció.