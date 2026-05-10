Henry Martin hace un 'Chicharito' en la misma portería de Ciudad Universitaria

En una eliminatoria digna del recuerdo, Henry Martin sepultó las esperanzas de América al fallar un penal en el minuto 88 ante Pumas, recordando lo sucedido con Chicharito apenas 6 meses atrás bajo condiciones similares.

Con un global de 6-6, Pumas aprovechó su posición en la tabla general y eliminó al América del Clausura 2026 y calificó a las Semifinales en donde enfrentará a Pachuca.

Tras el empate de 3-3 en la ida, Pumas arrolló, bailó y parecía haber sepultado a las Águilas en los primeros 23 minutos del compromiso celebrado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, sin embargo, el conjunto azulcrema logró sobreponerse, igualó 3-3 (6-6 global) y contó con un penal en el minuto 87 que podía haberlos acercado a la antesala de la Final.

Con la polémica en su máximo esplendor sobre el final del duelo, Henry Martin tomó el balón desde los 11 pasos y cobró al costado derecho de Keylor Navas, estrellando su intento en el poste y liquidando las posibilidades del conjunto azulcrema de acceder a la siguiente ronda y soñar con alzar un título más de Liga MX.

Inmediatamente, la memoria puso de su parte y recordó la noche del domingo 30 de noviembre de 2025, cuando en condiciones extremadamente similares, Chivas terminó eliminado ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

En dicho compromiso, Chicharito también tomó el esférico para que en los últimos minutos se pudiera consagrar como héroe, sin embargo, falló el penal al volar el esférico a lo más alto de Ciudad Universitaria, sepultando las esperanzas del Rebaño.

Henry Martin podría estar viviendo sus últimos meses con América, ya que cuenta con un semestre más de contrato y sus constantes lesiones podrían hacer que la directiva de Coapa opte por no renovar al capitán americanista una vez que su vínculo con el 16 veces campeón del futbol mexicano esté por concluir.

BFG