Aficionados del Mundial deberán pagar 12 veces más; boleto de tren por 150 dólares en EU

Los aficionados que deseen viajar en tren desde Nueva York al Estadio NY/Nueva Jersey durante el Mundial 2026, tendrán que desembolsar un costo considerable, debido a que el precio se elevó 12 veces más por un boleto de ida y vuelta. Es decir, su costo será de 150 dólares (2596 pesos mexicanos).

Actualmente, un viaje hacia el estadio tiene un costo de 12.90 dólares.

El Estadio NY/Nueva Jersey, nombre que tendrá durante el Mundial 2026, organizará ocho partidos Mexsport

El Metlife Stadium pasará a llamarse Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el Mundial 2026, recinto que organizará la final del torneo, en el que la FIFA ya dijo que tendrá un show de medio tiempo.

La tarifa especial compensará los 48 millones de dólares que costará la puesta en marcha de trenes especiales hacia el recinto deportivo. Sin el coste, los usuarios diarios de la red ferroviaria de Nueva Jersey “subvencionarían en un 92 por ciento” los desplazamientos de los aficionados del Mundial.

“Nadie, entre las personas con las que he hablado, piensa que sea justo que los usuarios honestos y razonables de Nueva Jersey carguen con ese costo durante años. Son los aficionados que van al partido quienes deberían asumir esa carga”, dijo Kris Kolluri, presidente-director general de Nueva Jersey.

¿CUÁNTOS BOLETOS DE TREN SE VENDERÁN POR CADA PARTIDO DEL MUNDIAL EN EL ESTADIO NY/NUEVA JERSEY?

- 40 mil boletos de tren de ida y vuelta, a partir del 13 de mayo.

Un boleto en autobús al estadio costará 80 dólares Mexsport

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL TRAYECTO DE NY AL ESTADIO?

- 30 minutos. El trayecto es de 30 kilómetros.

¿CUÁNTO COSTARÁ UN BOLETO EN AUTOBÚS DE IDA Y VUELTA?

- 80 dólares.

¿CUÁNTOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 SE JUGARÁN EN EL ESTADIO NY/NUEVA JERSEY?

- 8, incluida la final.

LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN EL ESTADIO NY/NUEVA JERSEY:

- Sábado 13 de junio: Brasil vs. Marruecos.

- Martes 16 de junio: Francia vs. Senegal

- Lunes 22 de junio: Noruega vs. Senegal.

- Jueves 25 de junio: Ecuador vs. Alemania.

- Sábado 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra.

- Martes 30 de junio: 1 partido de Dieciseisavos de final.

- Domingo 5 de julio: 1 partido de Octavos de final.

- Domingo 19 de julio: Final del Mundial 2026.