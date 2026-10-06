NFL Semana 5: cuándo y dónde ver los partidos en México

Tras cuatro semanas de NFL, solo quedan tres equipos invictos: los Kansas City Chiefs, los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. Para esta jornada, los equipos que tendrán descanso serán los Carolina Panthers y los Kansas City Chiefs, mientras que los Jacksonville Jaguars y los Philadelphia Eagles protagonizarán el duelo internacional de la semana en Londres.

La acción comenzará con el Thursday Night Football del 8 de octubre en el AT&T Stadium, cuando los Dallas Cowboys reciben a los Tampa Bay Buccaneers que tienen una de las defensivas más endebles del campeonato y marchan con un récord de 0-4. Por su parte, Dak Prescott y compañía parecen haber superado la dramática derrota sufrida ante los Baltimore Ravens en Brasil, después de derrotar a los Houston Texans a domicilio el domingo pasado.

Para el Sunday Night Football, el partido entre los Atlanta Falcons y los Baltimore Ravens promete ser un duelo de muchos puntos entre dos de las ofensivas más explosivas del campeonato. Además, habrá un enfrentamiento muy interesante en el backfield, con la presencia de dos de los corredores más destacados de la temporada: Bijan Robinson y Derrick Henry.

A pesar de que Henry tiene tres touchdowns más que Bijan Robinson, el corredor de Atlanta ha sido más efectivo en lo que va de temporada. Robinson suma 84 acarreos y 494 yardas, con un promedio cercano a las seis yardas por intento, por lo que se ha convertido en una de las principales vías para que la ofensiva comandada por Michael Penix Jr. pueda mover las cadenas.

En el Monday Night Football se enfrentarán dos de los mejores quarterbacks de la liga en cuanto a números: Josh Allen y Matthew Stafford. Los Buffalo Bills visitarán a Los Ángeles Rams después de sufrir su primera derrota de la campaña ante los New England Patriots. Por su parte, el equipo de Los Ángeles viene de vencer a Filadelfia a domicilio, después de remontar una desventaja de 10 puntos en el último cuarto.

Duelo por el Oeste de la Nacional

Uno de los partidos más llamativos de la jornada será el duelo divisional entre los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers, quienes ostentan un récord perfecto de 4-0. Tras el tropiezo ante los Washington Commanders y la reciente victoria frente a Los Ángeles Chargers, los Seahawks tendrán la oportunidad de buscar un triunfo en su estadio y afianzarse en la cima de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

Será un partido que enfrentará a una de las ofensivas más productivas de lo que va de temporada, la de los 49ers, que registra un 53% de éxito en sus snaps, contra la defensiva de Mike Macdonald, que solo ha permitido un 36% de éxito a sus rivales en esas oportunidades.

Los Seattle Seahawks será vendida reciben a los 49ers @Seahawks

¿Dónde ver los partidos de la semana 5 de la NFL?

Jueves 8 de octubre

Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys: 18:15 horas/ FOX, FOX ONE

Domingo 11 de octubre

Filadelfia Eagles vs Jacksonville Jaguars: 7:30 horas/ ESPN, Disney Plus

Las Vegas Raiders vs New England Patriots: 11.00 horas/ Canal Nueve

Minnesota Vikings vs Saints: 11:00 horas/ FOX, FOX ONE

Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers: 11:00 horas/ FOX+, FOX ONE

Green Bay Packers vs Chicago Bears: 11:00 horas/ FOX, FOX ONE

Detroit Lions vs Arizona Cardinals: 14:25 horas/ FOX+, FOX ONE

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks: 14:25 horas/ Canal Nueve

Baltimore Ravens vs Atlanta Falcons: 18:20 horas/ ESPN, Disney Plus

Lunes 12 de octubre

Buffalo Bills vs Los Ángeles Rams: 18:15 horas/ ESPN, Disney Plus