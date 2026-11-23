En la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya trazaron la propuesta que ofrecerán a la FIFA, para recibir partidos de la Copa del Mundo Femenina 2031, a celebrarse en conjunto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica. El objetivo es ser sede de más juegos de los que se recibieron durante el Mundial varonil del 2026 a lo largo de las tres sedes (CDMX, Guadalajara y Monterrey).

En entrevista con Excélsior, Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales de la FMF, confirmó que la propuesta abarca siete estadios, en seis estados de la República Mexicana; se cumplen con las condiciones de infraestructura, asegura el federativo.

"Entre las cuatro federaciones, cada una estará enfocada en sacar los compromisos de su país y de las sedes de sus países, pero sin duda es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto con las otras federaciones, para ir presentándolo como una misma candidatura con FIFA".

Por ello, la FMF ya hace los preparativos para la eventual visita de la FIFA y para cumplir con el resto de los puntos del libro de cargos que dicta la Copa del Mundo Femenil 2031, evento que se amplía a 48 selecciones.

"Nos viene un proceso de inspección en seis sedes, siete estadios. Las ciudades que están presentadas son la Ciudad de México, Guadalajara (Jalisco), Monterrey (Nuevo León) -con los dos estadios BBVA y Universitario- Torreón (Coahuila), Querétaro (Querétaro) y Pachuca (Hidalgo)".

"Son los siete estadios, seis sedes que están hoy y que seguramente FIFA vendrá inspeccionar, para la asignación. Al final, algunas de ellas ya demostraron la capacidad organizativa que se tuvo en el Mundial del 2026".

Sobre el proceso de asignación, en la FMF contemplan que la FIFA esté en las sedes mexicanas el próximo año.

"Falta todavía ese proceso de designación de la FIFA, probablemente arranque en el próximo año esas inspecciones. En nuestro lado seguimos impulsando las candidaturas, pero es una decisión que le corresponde a FIFA", añadió Enrique Nieto, en entrevista virtual desde Zúrich, Suiza, donde asistió al Congreso Extraordinario de la FIFA.

Habrá inversión rumbo al mundial Femenil 2031

Mientras se aterrizan todas las exigencias en el libro de cargos de la Copa del Mundo 2031, en la FMF hay disposición de invertir recursos económicos para la mejora de infraestructura tanto de estadios como posibles campamentos y concentraciones.

"Yo creo que el compromiso de la FMF y de Selecciones es seguir invirtiendo en estructura e infraestructura y competencias en el futbol femenil. Al final, lo que debemos de enfocarnos es en generar estas plataformas, para que las jugadoras tengan oportunidades de jugar y que ellas únicamente se enfoquen en seguir el sueño. Nosotros debemos generar estas plataformas para alcanzar su sueño", menciona el vicepresidente de Selecciones Nacionales.

"El Femenil será un Mundial muy grande como 2026"

Entre el júbilo por la confirmación de México coanfitrión del Mundial 2031, Enrique Nieto también destacó el estado de gracia de la estructura deportiva femenil de la FMF.

"Preocupación como tal, no lo hay. Ellos (los involucrados en el futbol femenil) ven la inversión que se está haciendo, ven cómo se ha invertido, cómo se ha ido generando esta serie de procesos y de homologación y de invertir en estructuras".

En ese estado de gracia, Nieto resalta el presente: "También, hoy la Selección Femenil, tiene muchas categorías abajo, se está captando talento a edades tempranas, creo que más que preocupación, están conscientes los que trabajan en el futbol femenil, están viendo y están generando esos frutos y cosechándolos ellos para el proyecto deportivo".

Para la Copa del Mundo 2031, las proyecciones son positivas desde la trinchera de la FMF.

"En conjunto con la liga hemos trabajado estos mecanismos, sin duda, es algo que tomamos en cuenta y que queremos tomarlas más a futuro. Lo puedes platicar hoy con jugadoras como Kenti Robles, la propia Andrea Rodebaugh (directora de selecciones femeniles).

"Cuando en su momento no tenían estas plataformas y que hoy ve un proceso evolutivo en el futbol femenil y creo que esas opiniones son muy valiosas para seguir construyendo la Liga MX, así lo hemos hecho nosotros desde selección, también seguramente lo seguiremos haciendo y seguir trabajando para impulsar el futbol femenil a donde lo queremos llevar".

Incluso hay un parámetro emocional que dejó la Copa del Mundo 2026 en nuestro país.

"El Femenil será el primer mundial que expandirá a 48 equipos y que será seguramente un Mundial muy grande como lo fue en el 2026. México ya demostró la capacidad organizativa en 2026 y que estamos de verdaderamente orgullosos y contentos de tener".

Por último, Enrique Nieto extendió un mensaje de agradecimiento para quienes están involucrados en el proceso mundialista del 2031 y de la estructura femenil de liga y selección.

"Es un trabajo de mucha gente, aprovecho aquí para para darle un agradecimiento a todo el equipo de trabajo que estuvo en la federación trabajando, en esto obviamente también agradecer a nuestros socios estratégicos conjuntamente con estos países organizando, para el cuaderno de cargos que es bastante complejo y con muchas características que se tienen que cumplir, entonces realmente contentos y emocionados de tener este Mundial.

"Al final, la candidatura fue evaluada con una muy buena calificación. Venimos de un 2026 con infraestructura, está la capacidad organizativa. Y eso creo que nos hizo fuertes obviamente, también la incorporación de Jamaica, de Costa Rica, lo que esto puede representar en la región para el desarrollo del futbol femenil, creo que es un hecho importante y que debe ser así".