No es sorpresa que el partido de la NFL en México 2026 haya acaparado todos los reflectores en el país durante el fin de semana, sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que el 49ers Vs Vikings superó por 4,788 espectadores a los asistentes al partido entre México Vs Inglaterra del Mundial 2026 que paralizó al país entero.

El domingo 5 de julio de 2026, la Selección Mexicana –entonces dirigida por Javier Aguirre- ilusionó a millones de aficionados con el posible boleto hacia los Cuartos de Final del Mundial 2026, sin embargo, el doblete de Jude Bellingham y un tanto más de Harry Kane –quien meses después se consagraría como el Balón de Oro- opacaría las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, produciendo la eliminación de México y causando un nuevo dolor para los seguidores del balompié.

Tuvieron que pasar 20 domingos para que el Estadio Banorte volviera a lucir completamente lleno, donde no cabía un alma más en las tribunas del inmueble que ha sido protagonista y casa de los máximos eventos deportivos y de entretenimiento, así como algunos otros religiosos y hasta políticos.

El Estadio Banorte recibe a más de 85,000 aficionados durante el partido de la NFL en México 2026. Reuters

NFL supera al Mundial 2026 en asistencia en México

La NFL regresó a México 4 años después, con los 49ers de San Francisco como el favorito en la tribuna, tiñendo de rojo el recinto y sometiendo a unos Vikings de Minnesota que cayeron por tercera ocasión en la temporada regular, cediendo su sitio como uno de los grandes favoritos para hacerse del título de la Conferencia Nacional.

Con el paso de los minutos, y comparando los últimos dos grandes eventos deportivos que ha atestiguado el Coloso de Santa Úrsula, se confirmó que la NFL en México 2026 contó con mayor cantidad de afición en las tribunas del inmueble que el partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026, compromiso que fue anunciado como lleno total por parte de la Selección Mexicana y la FIFA.

Asistencia oficial del 49ers Vs Vinkings: 85,612 asistentes.

Asistencia oficial del México Vs Inglaterra: 80,824 aficionados.

Diferencia entre ambas asistencias: 4,788 espectadores en favor de la NFL en México 2026 sobre el Mundial 2026.

Un total de 85,612 aficionados se dieron cita en el partido de la NFL 2026 entre 49ers y Vikings. Alejandro Zúñiga

* Cabe señalar que ambos eventos fueron venta total, por lo que no quedó un solo boleto disponible para los aficionados, sin embargo, la diferencia podría deberse a las distintas zonas habilitadas tanto por FIFA como por la NFL.

BFG