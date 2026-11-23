La noticia de hoy fue, sin duda, la designación de México como uno de los cuatro países sede para que se dispute la Copa del Mundo Femenil 2031 y ante ello, el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, dejó en claro que espera que esto eleve el fanatismo por esta rama.

Arriola Peñalosa estuvo en Zúrich, donde la FIFA, después de un análisis, confirmó que nuestro país, junto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, albergará la siguiente edición de la justa mundialista.

El Comisionado de la FMF destacó que México es un país con un gran potencial en el futbol femenil y tras esta designación espera que se eleve, aún más, el número de aficionados a esta rama del deporte.

Esperamos que se eleve el número, que de por sí es elevado, de fans en México del futbol femenil. Somos de los pocos países que más de la mitad de aficionados están interesados en seguir la Liga Femenil BBVA”, afirmó.

De igual manera, Mikel enfatizó que, además de elevar el número de aficionados, también quiere que la Copa del Mundo 2031 tenga un gran impacto en el futbol femenil y cada vez se practique más.

Otra de las cosas que queremos elevar es la práctica del futbol femenil en nuestro país. Incrementando el número de aficionadas, de clínicas, de equipos, también en el sector amateur. Elevar el número de jugadoras que estén empezando a temprana edad”, sentenció.

Mikel Arriola afirma que México va a recibir el Mundial más grande del Futbol Femenil

Para la Copa del Mundo Femenil 2031 habrá un total de 48 selecciones y se disputarán un total de 104 partidos, algo que destacó Mikel Arriola.

Vamos a recibir el Mundial más grande la historia del futbol femenil, en un país que ha desarrollado el futbol femenil siempre, pero en los últimos 10 años aún más, cuando los clubes toman la decisión de tener un club femení”, comentó.

Asímismo, el Comisionado de la FMF reconoció que es un gran momento para que México haya tenido está designación del Mundial 2031, sobre todo después del reconocimiento individual de Charlyn Corral.

Hoy Charlyn es la número 1 como delantera del mundo, ya reconocida de manera internacional. Tenemos traspasos grandes como el de Camberos a los Estados Unidos por sumas que nunca nos íbamos a imaginar. La oportunidad para México es creciente”, finalizó.

México plantea que sean 7 estados de la república, así como estadios, como parte de la infraestructura para la Copa del Mundo Femenil 2031.