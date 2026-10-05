¡Castigo sin precedentes! La NFL suspende a dos oficiales por insultar y encarar a jugadores

En una resolución sin precedentes dentro del futbol americano profesional, la NFL aplicó sanciones severas a su propio cuerpo arbitral. La liga confirmó las suspensiones oficiales del juez de línea Jeff Seeman por dos partidos y del réferi principal Adrian Hill por un encuentro, luego de confirmarse que ambos incurrieron en conductas totalmente antiprofesionales hacia los jugadores durante las acciones dominicales de la Semana 4.

Las órdenes de inhabilitación fueron emitidas formalmente de manera directa por el vicepresidente de arbitraje de la NFL, Ramon George, marcando una postura contundente por parte del departamento ante las crecientes críticas sobre el manejo de la disciplina en los emparrillados.El escándalo de Jeff Seeman y el grito a Trey McBride

El primer altercado relevante, que terminó con el castigo más severo, ocurrió durante la derrota de los Arizona Cardinals por 36-24 frente a los New York Giants. Las cámaras de la transmisión de televisión captaron de forma nítida a Seeman insultando explícitamente en dos ocasiones (con un evidente "f... you") al ala cerrada de Arizona, Trey McBride.El origen de la confrontación en la yarda:

Falta de pañuelo: McBride consideró que sufrió una interferencia de pase flagrante por parte del esquinero de los Giants, Dru Phillips, en una jugada crucial de tercera y ocho lanzada por el quarterback Jacoby Brissett.

McBride consideró que sufrió una interferencia de pase flagrante por parte del esquinero de los Giants, Dru Phillips, en una jugada crucial de tercera y ocho lanzada por el quarterback Jacoby Brissett. Reclamo airado: Tras recibir el impacto de la jugada fallida, McBride se dirigió de forma enérgica al oficial para exigir el castigo penal.

Tras recibir el impacto de la jugada fallida, McBride se dirigió de forma enérgica al oficial para exigir el castigo penal. La agresión verbal: En lugar de mantener el orden reglamentario, Seeman perdió los estribos y lanzó las obscenidades de frente al jugador de los Cardinals.

La intervención de la NFLPA y el caso de Adrian Hill en Minnesota

Al viralizarse el video en las plataformas digitales, el director ejecutivo del sindicato de jugadores (NFLPA), JC Tretter, emitió una enérgica postura exigiendo equidad en las sanciones.

Este comportamiento de un oficial hacia un jugador es inaceptable. A los jugadores se les exige responsabilidad constantemente. Esperamos que la NFL mida a los árbitros con la misma vara".

Por otra parte, la suspensión de un duelo para el experimentado réferi Adrian Hill derivó de un altercado con el apoyador de los Minnesota Vikings, Eric Wilson, durante el primer cuarto de la victoria de su equipo 15-10 sobre los Miami Dolphins.

Wilson fue empujado accidentalmente por el corredor de Miami, Ollie Gordon II, directamente contra la humanidad de Hill, derribándolo por completo. A pesar de que el defensivo intentó disculparse y ofrecerle la mano de inmediato para levantarlo, el oficial saltó enfurecido apuntándole con el dedo y gritándole agresivamente que se alejara. Aunque Wilson restó importancia al suceso en el vestidor y el head coach Kevin O'Connell defendió el historial limpio de Hill, la directiva de la NFL determinó que el oficial cruzó la línea de la ética profesional.