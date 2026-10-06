Baltimore prende las alarmas: Lamar Jackson está en duda para el fin de semana por una lesión

Las alarmas se han encendido por completo en la organización de los Baltimore Ravens. Lamar Jackson, quarterback estrella del equipo y dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, se encuentra en una situación de seria duda de cara al compromiso del próximo fin de semana contra los Atlanta Falcons. De acuerdo con los reportes médicos, se confirmó que Jackson sufrió un esguince en el tobillo izquierdo durante las acciones del partido de la Semana 4 frente a los Tennessee Titans.

El aparatoso incidente sucedió en los instantes finales de la primera mitad. Al intentar eludir una captura por parte de la defensiva de Tennessee, el tobillo de Jackson recibió un impacto directo, lo que obligó al pasador a retirarse cojeando visiblemente hacia la zona de los vestuarios. La cómoda ventaja de 24-7 con la que contaban los Ravens propició que el cuerpo técnico tomara la decisión de dejarlo en la banca por mera precaución para la segunda mitad. Al término del compromiso, que terminó en victoria para Baltimore, se reportó que el jugador abandonó las instalaciones del M&T Bank Stadium utilizando una bota ortopédica de protección.

El reporte médico oficial de Lamar Jackson

Los informes médicos más recientes señalan que Jackson tiene apenas una "oportunidad remota" de saltar al emparrillado el próximo domingo. No obstante, el panorama general ofrece un ligero alivio para la afición: el diagnóstico especializado descartó por completo un esguince severo de la parte alta del tobillo y los médicos han confirmado que la articulación no requerirá de una intervención quirúrgica ni comprometerá su participación a largo plazo en la actual campaña.

Pese a las buenas noticias, los entrenadores no descartan que Jackson pueda perderse múltiples partidos dependiendo de cómo evolucione su proceso de rehabilitación durante los próximos días. Su estatus de duda representa un duro golpe estructural para el esquema ofensivo de Baltimore. Hasta el momento de su lesión, Jackson venía firmando una temporada dominante bajo las órdenes del coordinador ofensivo Declan Doyle, registrando los siguientes números en la campaña:

Yardas por aire: 967 yardas por pase.

967 yardas por pase. Anotaciones: Seis touchdowns y solo una intercepción.

Seis touchdowns y solo una intercepción. Efectividad: Un destacado rating de pasador de 119.6 puntos.

Un destacado rating de pasador de 119.6 puntos. Aporte terrestre: 144 yardas ganadas por la vía de la carrera.

En caso de que el mariscal de campo estelar no supere las exigentes pruebas físicas del viernes, los Ravens depositarán las responsabilidades de la ofensiva en el suplente Tyler Huntley, quien ya cuenta con experiencia previa liderando al primer equipo en situaciones de emergencia similares.

Ja'marr Chase fue colocado en el protocolo de conmociones de la NFL después de recibir un duro golpe el fin de semana. AFP

Lesionados de cuidado en la NFL tras la Semana 4

Además de la sensible baja de los Ravens, la última jornada de actividad de la liga arrojó una lista considerable de jugadores estelares de distintas franquicias que encendieron los reportes médicos rumbo a la Semana 5:

Ja'Marr Chase (Bengals - WR): Sufrió una conmoción cerebral durante el segundo cuarto ante Jacksonville tras ser derribado de la máscara por Jarrian Jones. Entró de inmediato al protocolo de la liga y su presencia ante los Miami Dolphins está en duda debido al poco tiempo de recuperación.

Tee Higgins (Bengals - WR): Se lesionó el aductor (tejido blando) durante la última serie ofensiva contra Cincinnati al realizar una recepción en salto. Al tratarse de un problema muscular, existe un alto riesgo de que tenga que perderse algunas semanas de juego.

Saquon Barkley (Eagles - RB): Abandonó el partido contra los Rams en el primer cuarto tras sentir un tirón en el isquiotibial (hamstring). Aunque los primeros reportes indican que no parece muy grave, se someterá a evaluaciones adicionales en Londres previo a medirse a los Jaguars.

Quinyon Mitchell (Eagles - CB): Tuvo que salir en el tercer cuarto tras recibir un golpe de casco en la rodilla durante una tacleada en la banda. Los médicos esperan que solo sea una hiperextensión o un hematoma óseo, a la espera de las pruebas definitivas.

Marcus Mariota (Commanders - QB): El pasador que sustituía al titular Jayden Daniels agravó su lesión previa de ligamento colateral medial (LCM/MCL) en el partido en Londres. Se prevé que esté fuera varios encuentros, lo que podría obligar a que Athan Kaliakmanis vuelva a tomar los controles de la ofensiva ante los Giants.

DJ Moore (Bills - WR): Volvió a lastimarse el hombro dañado previamente en la Semana 2 durante el segundo cuarto contra los Patriots. Aunque no se considera una dolencia a largo plazo, el descanso extra previo al lunes por la noche ante los Rams facilitará su recuperación física.

Edgerrin Cooper (Packers - LB): El staff médico de Green Bay teme una rotura del tendón de Aquiles ocurrida durante el triunfo sobre Tampa Bay. Las sensaciones iniciales señalan de forma pesimista que el jugador se perdería el resto de la temporada regular.

Tyquan Thornton (Chiefs - WR): Sufrió una grave luxación en el tobillo al completar una atrapada de 55 yardas contra Las Vegas. Aunque lograron recolocar la articulación en el campo, queda fuera de manera indefinida pendiente de los resultados de su resonancia magnética en la semana de descanso.

Patrick Surtain II (Broncos - CB): Cayó lesionado del tobillo en una jugada sin contacto durante el segundo cuarto. A pesar de los temores iniciales de perderse toda la campaña, los exámenes médicos descartaron el peor escenario y estará de baja solo unas semanas.

Rashawn Slater (Chargers - OT): Salió del duelo contra los Seahawks en el último cuarto. Las evaluaciones preliminares apuntan a un esguince alto de tobillo, lesión que suele requerir varias semanas de inactividad o un paso obligatorio por la lista de lesionados.