¡CeeDee Lamb fue incontenible! Cowboys firman remontada épica y hunden a los Texans en la NFL

Con su decimoséptimo pase atrapado de la tarde, CeeDee Lamb logró la anotación con la que Dallas Cowboys consumó una dramática remontada para imponerse 34-30 a los Houston Texans. Con este vibrante resultado, el equipo de la Estrella Solitaria alimenta sus anhelos en la primera parte de la temporada de la NFL, en tanto que Houston se sumerge en un panorama sombrío tras colocar su récord en un preocupante 0-4 en el fondo de su división.

El gran protagonista de la jornada dominical fue Lamb. El receptor estrella de Dallas firmó una actuación sensacional al registrar 17 recepciones para 189 yardas y la anotación decisiva. En una serie ofensiva de 11 jugadas y 74 yardas que consumió apenas 1:43 minutos en el reloj, el quarterback Dak Prescott encontró a Lamb con un pase de 12 yardas a solo 40 segundos del final. Fue el único touchdown aéreo de Prescott, quien completó 32 de 45 pases para 335 yardas sin intercepciones.

Reacción de la defensiva y el ataque terrestre de Dallas

Los Texans habían abierto el marcador temprano con un touchdown de Nico Collins a pase de 7 yardas del novato C.J. Stroud, llegando a dominar por completo el primer tiempo con una ventaja de 16-6. Houston generó 397 yardas totales, respaldadas por un Stroud que lanzó para 347 yardas y dos anotaciones (ambas dirigidas a Collins, quien terminó con 118 yardas). Sin embargo, la defensiva de Dallas se recompuso radicalmente en la segunda mitad.

Factores de la ofensiva de los Cowboys:

Aporte terrestre: Javonte Williams aportó tres touchdowns clave por la vía terrestre (anotaciones de 1, 2 y 8 yardas).

Javonte Williams aportó tres touchdowns clave por la vía terrestre (anotaciones de 1, 2 y 8 yardas). Explosión aérea: George Pickens sumó 75 yardas en solo dos recepciones de largo metraje.

George Pickens sumó 75 yardas en solo dos recepciones de largo metraje. Ajuste al medio tiempo: Los Cowboys pasaron de sumar apenas 121 yardas en los primeros dos cuartos a explotar completamente después del descanso para superar a su rival estatal.

Esta victoria representa un alivio de enormes proporciones para Dallas tras la dolorosa derrota sufrida en Río de Janeiro ante Baltimore.

La sorpresa del día: Patriots quitan el invicto a los Buffalo Bills

Por otra parte, los Buffalo Bills, que marchaban invictos en la temporada con una marca perfecta de 3-0, vieron terminada su racha al caer 29-26 en el Highmark Stadium ante los New England Patriots.

El mariscal de campo Drake Maye lideró una dramática remontada visitante al conectar un pase de anotación de 23 yardas con Efton Chism III a falta de 1:55 para el final, sumando además una exitosa conversión de dos puntos. Una intercepción posterior sobre Josh Allen selló definitivamente el triunfo de los Patriots, dejando a Buffalo con récord de 3-1 y a New England con 2-2.

Rhamondre Stevenson hizo buena una conversión de dos puntos con los New England Patriots. AFP

Resultados Semana 4 (juegos del mediodía)

Indianapolis Colts 30-13 Washington Commanders

New England Patriots 29-26 Buffalo Bills

New York Jets 12-23 Chicago Bears

Jacksonville Jaguars 22-17 Cincinnati Bengals

Arizona Cardinals 24-36 New York Giants

Los Angeles Rams 24-20 Philadelphia Eagles

Green Bay Packers 17-14 Tampa Bay Buccaneers

Tennessee Titans 18-24 Baltimore Ravens

Dallas Cowboys 34-30 Houston Texans