Mañana, la Selección Mexicana disputará su segundo partido de la Copa del Mundo Sub-17 ante Camerún, un encuentro donde el equipo buscará ganar y dar un paso concreto a la clasificación a los Dieciseisavos de Final.

Previo a este cotejo, el entrenador del Tri Sub-17 Jurgen Castañeda habló acerca de lo que espera de su equipo ante la selección africana.

La misma ilusión de siempre, que el equipo tenga un buen día, que realice lo que entrenamos y volver a poder ganar”, comentó.

La Selección Mexicana Sub-17 en un entrenamiento FMF

Castañeda sabe que Camerún será un rival complicado, por lo que espera que su equipo no los deje hacer su juego y llevarlo a donde más les convenga.

Es un equipo dinámico, tiene buenos jugadores. Nosotros tenemos que sacar el juego de lo físico y llevarlo a donde nos convenga más, buscar espacios, de acuerdo a lo que somos y no llevar el juego a lo físico”, comentó.

El entrenador del Mini Tri refirió que espera un resultado positivo mañana para aclarar sus aspiraciones a clasificar y sobre todo, que la afición se sienta orgullosa.

Siempre fue la idea de representar a un equipo que ponga orgullo al país. Vamos a tratar de representarlos con dignidad y vamos a buscar el pase desde mañana”, finalizó.

Juan Martínez está cumpliendo su sueño en el Mundial Sub-17

Juan Carlos Martínez es uno de los jugadores de la plantilla de México para el Mundial Sub-17 y aseguró que se siente muy orgulloso de portar la camiseta verde.

Debutar en una Copa del Mundo era un sueño realidad. Muy agradecido con Dios y con México de que me diera la oportunidad”, añadió.

Una de las imágenes que dejó el primer partido del Tri Sub-17 fue que todos los jugadores entonaron con mucha euforia el himno nacional, algo que ya tenían preparado.

Era un mensaje que mandamos a todos los equipos que aquí estamos, representando a México muy bien”, finalizó.

En punto de las 06:30 horas, tiempo del centro de México, la Selección Mexicana se medirá ante su similar de Camerún por su segunda victoria en el Mundial de la categoría en busca de la clasificación a Dieciseisavos.