Los 49ers de San Francisco brillaron en la altura de la Ciudad de México para imponerse 35-10 a unos Vikings de Minnesota que quedaron a deber ante los más de 85,000 aficionados que se dieron cita en el Estadio Banorte para el regreso de la NFL en México; la victoria que los mantiene en la cima de la Conferencia Nacional dolió y pegó tras la dura lesión de Colton McKivitz.

Siendo uno de los estandartes de los 49ers de San Francisco en esta campaña, donde los de la Bahía intentarán llegar de nueva cuenta a un Super Bowl, Colton McKivitz sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo que, de acuerdo a diversos informes, lo alejarían de los emparrillados por el resto de la temporada regular y los playoffs.

Los San Francisco 49ers se miden ante los Vikings de Minnesota en el emparrillado del Estadio Banorte de la CDMX. Reuters

Cuestionado en conferencia de prensa, el entrenador en jefe Kyle Shanahan aseveró que no cuentan con las mejores sensaciones, creyendo que pudo haber sufrido una luxación o hasta una fractura:

Creemos que está roto y dislocado, probablemente similar a lo que le pasó a Fred [Warner] el año pasado. Fue realmente devastador. Colton ha tenido un año increíble... Fue duro verlo caer así”.

Hasta el momento, los Niners aún no publican el parte médico oficial sobre el estado de Colton McKivitz, sin embargo, se espera que la postura oficial llegue en las siguientes horas.

¿Qué partidos le restan a 49ers en la temporada regular?

Con 9 victorias y una sola derrota luego de la primera mitad de la temporada regular, los 49ers de San Francisco comandan la Conferencia Nacional y son amplios favoritos para llegar al Super Bowl 2027 que se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante más de 70,000 aficionados.

Estos son todos los partidos restantes de los 49ers en la temporada regular 2026 de la NFL:

49ers Vs Seahawks / Semana 12, domingo 29 de noviembre.

Giants Vs 49ers / Semana 13, domingo 6 de diciembre.

49ers Vs Rams / Semana 14, domingo 13 de diciembre.

Chargers Vs 49ers / Semana 15 / domingo 17 de diciembre.

Chiefs Vs 49ers / Semana 16, domingo 27 de diciembre.

49ers Vs Eagles / Semana 17, domingo 3 de enero.

Cardinals Vs 49ers / Semana 18, domingo 10 de enero.

BFG