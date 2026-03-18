La NFL ya no será como la conociste: Seahawks disputaría el kickoff de la temporada 2026 en miércoles

Los Seahawks de Seattle se encaminan a reescribir una de las tradiciones más firmes de la National Football League. El campeón defensor del Super Bowl apunta a inaugurar la temporada 2026 en casa un miércoles por la noche, una alteración sin precedentes recientes para el kickoff

De acuerdo con un reporte publicado por The Wall Street Journal, la liga planea que el primer partido de la temporada regular se dispute el miércoles 9 de septiembre, con transmisión nacional en NBC. El movimiento responde a una logística global que empuja a la NFL a salir de su guion tradicional.

El campeón da el kickoff

Históricamente, el campeón vigente abre la campaña en jueves, en casa y con ceremonia incluida para izar el estandarte del título. Sin embargo, el calendario de 2026 tendría una pieza fuera de Estados Unidos. El jueves de esa misma semana estaría reservado para un enfrentamiento entre los Rams y 49ers en Melbourne, Australia, lo que obligaría a adelantar el juego de Seattle un día.

El ajuste no es menor. En Seattle, el Seattle Sounders FC tiene programado un partido en casa esa noche, mientras que los Mariners de MLB también jugarían como locales frente a los Rangers. La coincidencia de eventos exige coordinación entre franquicias, autoridades locales y operadores del estadio, aunque se considera viable reacomodar horarios.

Había rumores que sostenían que los 49ers y Rams jugarían en miércoles, pero la NFL ha optado por dejar que los campeones abran la temporada.

El rival de los Seahawks sigue abierto. Quedan disponibles siete equipos en su calendario como local: los Cardinals, Cowboys, Giants, Chiefs, Chargers, Bears y los Patriots, estos últimos a quienes Seattle venció 29-13 en el Super Bowl del 8 de febrero.

La NFL no ha oficializado el calendario completo, que se espera a mediados de mayo. No obstante, la filtración anticipa un cambio de fondo. La liga que convirtió el jueves en ritual ahora mira al miércoles, empujada por su ambición global. En ese ajuste, Seattle podría ser el primer campeón en levantar su bandera fuera del libreto habitual.