Steelers se llenan de talento en la agencia libre ¿qué pasa con Aaron Rodgers?

Los movimientos de la agencia libre de la NFL comenzaron, los contratos se firmaron y el roster empezó a tomar forma. Pero en las oficinas de los Steelers aún queda una decisión que puede cambiar todo el panorama de la temporada.

La franquicia sigue esperando la respuesta de Aaron Rodgers.

Mientras la National Football League abrió oficialmente la agencia libre y varios equipos comenzaron a reconfigurar sus plantillas, Pittsburgh reforzó diferentes áreas del equipo. Sin embargo, el futuro del veterano quarterback sigue sin resolverse.

De acuerdo con reportes del insider de la NFL Ian Rapoport, Rodgers no comunicará su decisión hasta finales de este mes, aunque el plan inicial era informar al equipo antes del draft.

El quarterback de 42 años ha insinuado en varias ocasiones la posibilidad del retiro. En años recientes incluso tomó decisiones poco convencionales para evaluar su futuro, incluido un retiro de oscuridad antes de definir su salida de los Jets.

La temporada pasada en Pittsburgh dejó señales mixtas. Rodgers completó el 65.7 % de sus pases para 3,322 yardas, con 24 touchdowns y siete intercepciones. Son números discretos para su historial, pero todavía competitivos en una liga donde la experiencia en la posición sigue teniendo valor.

El gerente general de la franquicia, Omar Khan, optó por no presionar al veterano. El equipo, por ahora, sigue construyendo su plantilla mientras espera la respuesta.

Pittsburgh refuerza varias posiciones

El movimiento más visible llegó a través de un intercambio con los Colts. Pittsburgh adquirió al receptor Michael Pittman Jr. en un canje de selecciones tardías del draft.

El receptor se sumará a un grupo ofensivo encabezado por DK Metcalf, formando una dupla física que podría beneficiar a Rodgers si decide continuar su carrera.

En la defensa, los Steelers acordaron un contrato de tres años y 36.75 millones de dólares con el cornerback Jamel Dean, quien llega procedente de los Buccaneers tras registrar tres intercepciones en 2025.

El equipo también renovó al cornerback Asante Samuel Jr. por un año y cuatro millones de dólares, después de que el jugador cerrara la temporada pasada con tres titularidades y una intercepción tras recuperarse de una cirugía de fusión espinal.

En el backfield ofensivo, Pittsburgh firmó al corredor Rico Dowdle por dos años y 12.25 millones de dólares. El running back llega tras temporadas consecutivas de 1,000 yardas con los Cowboys y los Panthers.

En la defensiva profunda el equipo añadió profundidad con el safety Jaquan Brisker, quien firmó por 1 año y 5.5 millones de dólares después de iniciar los 17 partidos con los Bears la temporada pasada.

El grupo defensivo también sumó al safety Darnell Savage, ex primera ronda del draft que anteriormente jugó con los Green Bay Packers y que aportará versatilidad en la rotación defensiva.

En equipos especiales, el pateador Cameron Johnston regresará con un contrato por un año tras superar una lesión que lo dejó fuera durante gran parte de la temporada anterior. La decisión que define el proyecto

El nuevo año de la liga comenzó oficialmente esta semana y el siguiente punto clave del calendario será el NFL Draft 2026, cuya primera ronda está programada para el 23 de abril.

Para entonces, Pittsburgh espera tener claridad en la posición más importante del campo.

El rsoter se está armando. El calendario avanza.

Pero el plan de los Steelers sigue dependiendo de una decisión que, por ahora, solo conoce Aaron Rodgers.