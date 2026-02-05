49ers jugarán en Australia: Se desvanece el sueño de verlos en México este año

La NFL dio un golpe a los ánimos de los aficionados de los San Francisco 49ers en México, después de anunciar que los gamusinos se enfrentarán a Los Angeles Rams en el estreno de la liga en suelo australiano, para ser el primero de los nueve partidos internacionales para el que es confirmado el enfrentamiento.

El Estadio Azteca y México volvieron a aparecer en el calendario de encuentros más allá de las fronteras de la NFL, pero hasta el momento solo se han confirmado por parte de la liga que los New Orleans Saints será uno de los equipos para el encuentro de París y el duelo australiano.

En el caso de México, la liga sigue sin pronunciarse sobre el enfrentamiento con el que el país retomará los juegos de temporada regular luego de cuatro años de ausencia, debido a las remodelaciones que necesitó el Coloso de Santa Úrsula con miras a ser sede del Mundial de 2026.

Cuando se anunciaron los nueve partidos internacionales, surgieron voces de especialistas de la liga en México que aseguraron que la NFL estaba reservando a los 49ers para volver a jugar en territorio nacional, como hizo con el primero de los juegos de fase regular en la historia en 2005 y el más reciente en 2022, en ambas ocasiones enfrentándose a los Arizona Cardinals.

Ahora esos dichos pierden fuerza con la confirmación de que los 49ers harán el traslado más largo en la historia de estos encuentros para jugar en el Cricket Ground, un recinto que tiene capacidad para 100,000 espectadores en Melbourne.

Con la opción de 49ers fuera de la ecuación para ser contemplado para un segundo juego internacional en México, subía el volumen de esperanza de que México recibiera a Dallas Cowboys, como una de las opciones para estar de nueva cuenta en el césped del Azteca por primera vez desde 2001, cuando jugaron ante los Oakland Raiders el último de los partidos de pretemporada de la liga en suelo mexicano.

Pero la cuenta oficial de los Dallas Cowboys acabó con esa ilusión momentos después, cuando anunció que será uno de los equipos que esté en el partido de Río de Janeiro con un rival todavía por confirmar.

De momento únicamente hay especulaciones sobre los equipos con los que la NFL retomará su vínculo con México; esperando a que hasta mayo se confirmen todos los juegos con el resto del calendario de la fase regular.