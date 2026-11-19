La NFL está lista para regresar a México con un duelo entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers. Para recibir este encuentro, el Estadio Banorte dejó atrás las porterías de futbol y se transformó para convertirse en un emparrillado, con una imagen completamente distinta a la que habitualmente presenta.

Previo al encuentro, la liga de futbol americano realizó un recorrido por el inmueble para mostrar las adecuaciones y los trabajos que se llevaron a cabo para albergar un partido de la NFL en territorio mexicano.

El Estadio Banorte, que ha sido tres veces sede de una justa mundialista, presenta algunas modificaciones respecto a su última aparición como escenario de un partido de la NFL. Nick Pappas, director de superficies de campo de la liga, explicó los cambios que experimentó el terreno de juego, principalmente por la renovación del césped después de los compromisos internacionales de futbol.

Aunque el recinto ya había sido escenario de un partido de la NFL en 2022, su configuración cambió en los últimos años. Una de las principales modificaciones fue la sustitución del césped de clima cálido por una superficie de clima frío reforzada con fibras sintéticas, conocida como campo híbrido.

El césped de clima cálido que había anteriormente ha sido sustituido por uno de clima frío, el cual está reforzado con fibras sintéticas; por ello, lo denominamos campo híbrido. Este tipo de superficie es muy común en muchos de los estadios internacionales", explicó Pappas.

El terreno de juego del Estadio Banorte luce el césped híbrido y las marcas reglamentarias de la NFL para el duelo entre Vikings y 49ers. Fotografía tomada por Alejandro Zuñiga

El directivo también destacó que la experiencia de la NFL en México permitió agilizar los preparativos, pues el inmueble cuenta con las condiciones necesarias para recibir este tipo de encuentros sin requerir ampliaciones ni trabajos adicionales de construcción.

En este recinto, afortunadamente, hay espacio suficiente, por lo que no ha sido necesario realizar ampliaciones ni trabajos de construcción. Para nosotros, ha sido una semana bastante rutinaria: hemos podido trabajar estrechamente con el equipo de mantenimiento del terreno de juego, preparar la superficie —incluyendo el marcado con pintura y la puesta a punto estética— y dejar todo listo para el inicio del partido el domingo", señaló.

Las gradas del Estadio Banorte se preparan para recibir a los aficionados en el regreso de la NFL a México. Fotografía tomada por Alejandro Zuñiga

NFL lleva tres semanas de trabajos en el Estadio Banorte

Aunque el inmueble ya luce los colores y la identidad gráfica del encuentro entre Vikings y 49ers, todavía quedaban algunos detalles por completar en el terreno de juego, como los nombres y colores de ambos equipos, además del logotipo de la NFL en el centro del campo.

Kelsey Pietrangelo, directora de Operaciones y Eventos de la liga, reveló que los trabajos de montaje comenzaron aproximadamente tres semanas antes del partido. Entre las principales adecuaciones se encuentra la instalación de cabinas temporales para responder a las necesidades de transmisión y cobertura de los medios de comunicación.

Llevamos aquí unas tres semanas, tiempo durante el cual hemos comenzado gran parte de los trabajos de montaje. Hemos tenido que instalar cabinas temporales, ya que, tal como está configurado el estadio actualmente, se requiere espacio para más transmisiones, más cámaras y, en general, mayores necesidades para la radio y los medios de comunicación", detalló.

Los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers se enfrentarán este domingo a las 19:20 horas en el Estadio Banorte. Sin embargo, la NFL recomienda a los aficionados llegar desde las 15:00 horas, ya que habrá distintas activaciones de patrocinadores y actividades especiales con leyendas de ambas franquicias.

El Estadio Banorte recibirá nuevamente un partido de temporada regular de la NFL Basado en imágenes de Reuters y redes sociales

Así, el Estadio Banorte se prepara para cambiar el futbol por el emparrillado y convertirse nuevamente en el escenario de una noche de NFL en México.