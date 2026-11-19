Los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro y las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua disputarán la final de la Conferencia Nacional de Liga Mayor de ONEFA, con el ascenso a los 14 Grandes como premio para el equipo campeón.

El ganador ocupará el lugar de los Zorros del CETYS Universidad, conjunto que perdió la categoría después de terminar la temporada regular en el último puesto, con un registro de nueve derrotas y ninguna victoria.

La cancha del Estadio Olimpo Anáhuac definirá al campeón este viernes 20 de noviembre en punto de las 03:00 PM.

Leones y Águilas llegan tras superar las semifinales

La Universidad Anáhuac Querétaro se presentó como el primer lugar de la clasificación durante la temporada regular. Además de liderar la competencia, los Leones destacaron por ser el equipo que más puntos anotó y el que menos recibió, cifras que respaldaron su desempeño antes de llegar a la final.

En las semifinales, el conjunto queretano tuvo que exigirse hasta el final para superar 43-41 a los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora. La diferencia de apenas dos puntos le permitió avanzar al encuentro decisivo, donde buscará coronar su campaña con el campeonato y el ascenso.

Las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por su parte, terminaron la fase regular en el segundo puesto. El equipo también destacó en el apartado ofensivo, al registrar el segundo mejor acumulado de yardas ganadas durante la temporada.

Su clasificación a la final llegó después de imponerse 49-6 a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A diferencia de su rival, el conjunto chihuahuense resolvió la semifinal con una ventaja amplia y ahora tendrá la oportunidad de disputar el ascenso.

Las penalizaciones, un aspecto a considerar

Aunque ambos equipos finalizaron en los primeros lugares y mostraron capacidad ofensiva, también figuraron entre los conjuntos con más castigos durante la temporada regular.

Las Águilas ocuparon el segundo puesto entre los equipos más penalizados, mientras que los Leones terminaron en el cuarto lugar de ese registro. Este aspecto forma parte de los antecedentes de los finalistas antes de enfrentarse por el campeonato.

El duelo en el Estadio Olimpo Anáhuac definirá al nuevo integrante de la Conferencia de los 14 Grandes. Para Leones y Águilas, el resultado no solo determinará al campeón de la Conferencia Nacional, sino también qué institución ocupará la plaza que dejaron vacante los Zorros del CETYS Universidad.