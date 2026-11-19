La relación de Anthony Dixon con los San Francisco 49ers va más allá de su etapa como jugador. El excorredor encontró en México una nueva muestra del cariño que despierta la franquicia californiana y aseguró que la recepción de los aficionados ha convertido la experiencia en algo especial.

Mi experiencia en México ha sido de primer nivel… Ha sido premium. Hemos recibido mucho cariño. Desde que bajé del avión el sábado, parecía que había unas 50 personas pidiéndome fotografías y autógrafos. De inmediato sientes el amor y el apoyo”, compartió Dixon durante su visita a las instalaciones de Grupo Imagen.

El retirado jugador forma parte de la comitiva de San Francisco que acompaña al equipo en su regreso a México, para disputar su tercer encuentro en territorio nacional el próximo domingo en el Estadio Banorte luego de sus viajes en 2005 y 2022.

Dixon conoce bien la historia de la franquicia. Jugó con ella sus primeras cuatro temporadas en la NFL con San Francisco, entre 2010 y 2013, antes de continuar su carrera durante dos campañas con los Buffalo Bills.

Tengo dos equipos favoritos. Los 49ers son mi amor, he sido aficionado desde niño, pero Buffalo también me mostró mucho cariño. Ahora, los 49ers siguen siendo mi franquicia favorita”.

EL grupo de animación de los San Francisco 49ers también estuvo la visita que hicieron a las instalaciones de Grupo Imagen. Héctor López

Polanco y el cariño de los aficionados mexicanos

Su primera experiencia en México también le ha permitido descubrir la ciudad. Dixon destacó la comodidad que ha encontrado durante su estancia, particularmente en la zona de Polanco, donde se ha hospedado, y aseguró que regresaría incluso para pasar unas vacaciones.

También tuvo la oportunidad de conocer el espéctulo de la lucha libre mexicana, la cual lo dejó con un grato sabor por la pasión que se vive.

Para Dixon, uno de los momentos que más lo sorprendió fue la respuesta de los seguidores mexicanos. Entre fotografías y autógrafos, incluso bromeó con la posibilidad de haber establecido un récord personal durante su primera visita.

En cuanto al encuentro ante Minnesota, anticipó un ambiente intenso, impulsado por la popularidad de los 49ers y la expectativa que ha generado el regreso de la NFL.

El retirado RB tiene claro que el objetivo de San Francisco no puede quedarse en ofrecer un buen espectáculo. La meta es conquistar el campeonato. “No estamos satisfechos con tener una buena temporada regular. No es para eso que hacemos esto. Queremos llegar al Super Bowl y ganar el trofeo”.