La NFL suspendió tres partidos sin goce de sueldo a Puka Nacua, receptor abierto de Los Angeles Rams, por violar la política de conducta personal de la liga. La sanción, acordada entre la liga y la Asociación de Jugadores (NFLPA), entra en vigor de inmediato y coincidirá con el periodo de recuperación del jugador, quien permanece en la lista de reservas lesionados (IR).

Nacua podrá cumplir la suspensión mientras continúa en IR, por lo que el castigo no retrasará su regreso a los emparrillados más allá del tiempo que ya debe permanecer fuera por su lesión. El receptor será elegible para su reinstalación el lunes 14 de diciembre, aunque todavía necesitará recibir el alta médica para volver a jugar.

Una sanción que coincide con su recuperación

Nacua fue colocado en la lista de reservas lesionados el 12 de noviembre, después de sufrir esguinces en los ligamentos colateral medial (MCL) y cruzado posterior (PCL) de la rodilla derecha, además de una lesión conocida como turf toe en el dedo gordo del pie. Los problemas físicos se presentaron durante la victoria de los Rams ante Washington Commanders, el 8 de noviembre.

La normativa de la NFL establece que un jugador enviado a IR debe permanecer fuera al menos cuatro partidos. En el caso del receptor, ese periodo incluye los compromisos ante Arizona Cardinals, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers.

La suspensión de tres encuentros transcurrirá durante ese lapso. Por ello, aunque podrá completar el castigo y ser reinstalado el 14 de diciembre, el partido contra Dallas Cowboys, programado para el 20 de diciembre, será su primera oportunidad de reaparecer, siempre que su condición física lo permita.

El origen de la investigación de la NFL

El caso disciplinario está relacionado con un incidente ocurrido durante la víspera de Año Nuevo de 2025 en Century City, Los Ángeles. En marzo de 2026, una mujer presentó una demanda civil contra Nacua en la que lo acusó de agresión, de morderla a ella y a una amiga, y de realizar un comentario antisemita.

El abogado del jugador, Levi McCathern, negó que Nacua hubiera realizado esa expresión y describió los mordiscos señalados en la demanda como un juego brusco. El receptor no enfrentó cargos penales por el caso y, según su representante, ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación en marzo.

Antes de su lesión, Nacua acumulaba 70 recepciones, 715 yardas y cuatro touchdowns en siete partidos durante la temporada 2026. La suspensión representa ahora un nuevo episodio complicado en una campaña en la que el receptor había sido una de las principales armas ofensivas de Los Ángeles.