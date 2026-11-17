La NFL ya comenzó a recuperar el ambiente de partido en México. A cinco días de que Minnesota Vikings y San Francisco 49ers se enfrenten en el Estadio Banorte, la liga puso en marcha actividades culturales, deportivas y comunitarias para acompañar su regreso a la Ciudad de México, después de cuatro años sin un partido de temporada regular en el país.

Para Arturo Olivé, director de NFL México, sin embargo, la relación con los aficionados nunca estuvo en pausa. “La NFL nunca se fue”, afirmó al explicar el significado de esta vuelta: “consistencia con juegos anuales para la consolidación de nuestra presencia en México”. El directivo señaló que el periodo desde el último partido, disputado en 2022, permitió desarrollar iniciativas y fortalecer los puntos de contacto con el público.

Olivé destacó que México tiene la base de aficionados más grande fuera de Estados Unidos y la describió como la más leal y comprometida. La liga calcula que hay alrededor de 40 millones de seguidores en el país, una comunidad que vive el futbol americano con pasión.

El duelo Minnesota ante San Francisco tendrá otro significado: será el noveno y último partido internacional de la NFL en la campaña 2026. La liga busca reforzar su presencia en uno de sus mercados más consolidados y tiene una meta comercial ambiciosa: que el encuentro en México sea el más redituable de sus giras fuera de Estados Unidos.

Directivos de NFL México expusieron las actividades que tendrá la liga a unos días del juego de temporada regular entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers. Ricardo Thomas

Flag football: llevar el juego a escuelas y comunidades

La actividad no se limita al partido. Uno de los ejes de esta semana es impulsar el flag football y acercarlo a niñas, niños y jóvenes.

El NFL Play 60 Tour comenzó hace dos meses y contempla activaciones físicas en ocho colegios de la red Mano Amiga, que apoya a familias con dificultades económicas. La iniciativa promueve el ejercicio y los hábitos saludables, con embajadores nacionales.

Otro pilar es el programa escolar: la NFL capacita a docentes para introducir el flag en escuelas públicas y privadas e impulsar su práctica en educación física y recreos. También hay competencias.

El fin de semana pasado, más de 300 niñas y niños participaron en el festival NFL Pontepila, organizado con los 49ers, Paramount, Conade y la UNAM. Los equipos son mixtos y fomentan la convivencia, el trabajo en equipo y la diversión.

Cultura y afición, parte del regreso

La liga también desarrolló proyectos culturales como “Hasta la Muerte”, que llegó a su tercera edición y busca mantener activa la relación con los seguidores más allá del partido.

El regreso no es una visita aislada, sino parte de una estrategia de continuidad: un juego, una semana de experiencias y una apuesta por ampliar una comunidad que, como resumió Olivé, nunca dejó de estar presente.