El América ha vuelto a poner su atención en Nelson Deossa y espera encontrar un discurso optimista en sus negociaciones con el Real Betis. Es tanta su insistencia que esperan que el club baje sus pretensiones.

El mediocampista colombiano figura entre las opciones que Guillermo Almada contempla para reforzar al equipo para el 2027. La directiva tendrá margen de paciencia con su técnico y más allá de lo que suceda en este torneo, le darán la confianza.

Por eso, en los análisis que ha entregado el cuerpo técnico, muestran que el equipo tiene fortalezas en el ataque y en la defensa, pero la zona del medio campo se resiente en los juegos, ya que Erick Sánchez no logra comandarla.

¿Por qué Deossa es una obsesión para Almada?

Entonces bien, Nelson Deossa no es una petición, sino una urgencia y una obsesión para Guillermo Almada que sabe que tiene sólo un año para sacar algún título en el América.

No es la primera vez que las Águilas intentan acercarse al futbolista. Hace algunos meses ya existió un interés por incorporarlo, aunque las condiciones económicas de la operación impidieron avanzar en las negociaciones.

En ese momento, el Betis dezlizó sus pretensiones en 13 millones de dólares, por eso no hubo avance, pero según pudo confirmar Excélsior, la última respuesta fue negociarlo en 9 millones de dólares, aún así, esperan conseguir una rebaja más, pero ya está muy cerca de lo que pretenden pagar.

Betis lo suelta sólo con dinero de venta

La posibilidad de un segundo intento tiene un componente deportivo. Almada conoce a Deossa desde su etapa en Pachuca, donde ambos coincidieron y construyeron una relación futbolística.

Guillermo Almada ha tenido muchos refuerzos, pero quiere más. Christian Mendoza/ Excélsior

Deossa conoce el futbol mexicano y también el contexto de trabajo de Almada. Su paso por Pachuca le permitió adaptarse a una competición que exige intensidad y continuidad, antes de dar el salto al futbol europeo.

El escenario, sin embargo, no favorece necesariamente al América. El colombiano es un elemento que cuenta para el conjunto español y su salida dependería de una negociación en la que el dinero es todo.

Para Almada, Deossa sería algo más que un futbolista conocido. Su incorporación supondría recuperar a un jugador cuyas condiciones ya comprobó en México y al que considera capaz de aportar equilibrio.