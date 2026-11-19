Antes de que concluya la fase regular del Apertura 2026, Cruz Azul ya trabaja en el futuro del equipo con la renovación de contrato del defensa Willer Dita.

El colombiano firmó este jueves una extensión de contrato hasta 2029, en presencia del Presidente de la institución, Víctor Velazquez y el Director Deportivo, Iván Alonso.

Me siento muy representado con Cruz Azul y también estoy muy dichoso de poder representarlos a ellos dentro del campo. Sigo con muchísima ilusión, que sigan apoyándome como lo han hecho desde el primer día que llegué. Que no tengan duda que en cada partido, que en cada situación que esté representando esta camiseta lo voy a hacer con muchísimo orgullo, con mucho esfuerzo, con la garra que me caracteriza, para seguir llenando esta institución de grandes cosas, de trofeos”, mencionó Dita.

Willer Dita llegó para militar en Cruz Azul para el Torneo de Apertura 2023. Desde entonces, ha disputado ocho torneos, más de 8 mil 300 minutos, pese a que en el Clausura 2024, solo jugó 90 minutos por lesión.

“Que se sigan sintiendo representados conmigo, que voy a seguir haciendo las cosas de la mejor manera para que ellos se sientan cómodos”, añadió.

La actualidad de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul cerrará este Torneo de Apertura 2026 con complejo duelo de visita ante las Chivas del Guadalajara, del que depende que cierre el torneo como líder, toda vez que se encuentra en la cima de la general con 32 puntos, dos por encima de su más cercano perseguidor, las Águilas del América.

Cruz Azul es el actual Campeón del futbol mexicano, tras haber derrotado en la Final del torneo anterior a los Pumas de la UNAM, título que permitió que se mantuviera en el banquillo Joel Huiqui.