Toscano vuelve a pisar el ring de la Arena México, ahora en el Torneo Leyenda Azul 2026, que tendrá solo una eliminatoria. Ya sabe lo que es ganar este trofeo, puesto que lo hizo en 2003, hace más de 20 años. Para el luchador mexicano es un orgullo volver a ser invitado y espera, en un futuro, poder retirarse en la Catedral de la Lucha Libre.

“Haber cómo nos va porque está Euforia, está Atlantis… todos tienen gran experiencia. Estoy muy orgulloso porque me hablaron y no lo puedo creer todavía. Espero en Dios que, si me lo concede, me gustaría retirarme en la Arena México”, indicó Toscano.

Toscano es uno de los participantes del Torneo Leyenda Azul 2026 del CMLL CMLL

El también conocido como Tarzan Boy, reconoció la disciplina que hay en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y catalogó a los actuales gladiadores, como de elite.

“Esta lucha es muy difícil porque todos son unos extraordinarios luchadores y la escuela del CMLL ha crecido tanto, estoy sorprendido con la disciplina que hay en los vestidores, o sea, puros luchadores de la élite, el Consejo es extraordinario, ha cambiado mucho”, dijo.

PARA REGRESAR A LUCHAR PASÓ UN EXAMEN DE TRES HORAS

La invitación para participar al Torneo Leyenda Azul 2026 le tomó por sorpresa y lo primero que le preguntaron es por su estado físico. Asimismo, reconoció que en su regreso a la Arena México el pasado 20 de marzo de 2026 en Homenaje a Dos Leyendas, pasó un examen que duró tres horas aproximadamente.

“Lo primero que me dijeron era que cómo andaba físicamente, mi rendimiento, si podía llevar una lucha de ese nivel, les dije que por supuesto.

La última vez que fui en marzo, en Homenaje a Dos Leyendas, me mandaron a una valoración, a un laboratorio de resistencia humana de donde hacen los futbolistas los contratos. Me hicieron un escáner de todo mi sistema óseo, de lesiones, me quedé sorprendido, me tardé como tres horas en el examen, sólo para ver si podía luchar en el torneo de la Copa Infernal”, recordó.

En la actualidad, Toscano sigue entrenando y mantiene su disciplina. Destaca la madurez que le ha dado el tiempo y se dice preparado para todo tipo de oportunidades.