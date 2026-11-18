La semana 11 de la NFL marca el regreso del emparrillado a tierras mexicanas luego de cuatro años de ausencia. El Estadio Banorte será sede de un encuentro que podría ser clave para definir al primer sembrado de la Conferencia Nacional entre San Francisco (8-1) y Minnesota (7-2).

Para este fin de semana, los equipos que no verán actividad por descanso son los Packers, Falcons, Browns, Patriots, Rams y los actuales campeones, los Seattle Seahawks, quienes esperan el regreso de su mariscal de campo titular, Sam Darnold, para devolverle los controles de su ofensiva, pese al loable desempeño de su suplente, Drew Lock.

La jornada arrancará con la visita de los Houston Texans a los Colts en el Lucas Oil Stadium. Ambas escuadras luchan desesperadamente por un lugar en la postemporada, pese a que ostentan récords perdedores: los visitantes suman tres victorias y siete derrotas, mientras que los locales han perdido en seis ocasiones.

La defensiva más dominante enfrentará a uno de los mejores ataques en el Estadio Banorte

Luego de haberle marcado 46 puntos a los Dallas Cowboys el pasado fin de semana, el momento que vive la ofensiva de los 49ers es de ensueño, pues ostenta el mejor ataque en cuanto a ganancia de yardas por partido y ocupa el segundo lugar en anotaciones durante la campaña.

Sin embargo, el momento y el balance parecen favorecer a Minnesota, pues su defensiva solo ha permitido 14 puntos por encuentro, lo que la convierte en la más dominante del emparrillado. Por otro lado, su ataque parece haberse consolidado con la llegada de Kirk Cousins, quien los lideró como visitantes en la victoria ante Green Bay por 30-10.

La diferencia en el récord de ambas escuadras es de apenas una victoria, por lo que el partido podría ser clave para definir quién se perfila como candidato a terminar como primer sembrado de la Conferencia Nacional y recibir los partidos de postemporada en condición de local.

Fernando Mendoza y los Raiders buscan sepultar la racha de Denver como local

El joven mariscal de campo enfrentará su segunda titularidad en la NFL y lo hará en el Empower Field, donde los Broncos no pierden en temporada regular desde diciembre del año pasado. El novato viene de completar 17 de 29 pases para 143 yardas ante Seattle, mientras que la defensiva de Denver suma 26 capturas en la temporada.

Sin embargo, la escuadra de Las Vegas tratará de frenar el buen paso de los Broncos, quienes ostentan una marca ganadora de 7-2 y se encuentran en la disputa con los Buffalo Bills por la cima de la Conferencia Americana.

¿Cuándo y dónde ver la semana 11 de la NFL EN VIVO?

Jueves 19 de noviembre

Indianapolis Colts vs. Houston Texans: 19:15 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Domingo 22 de noviembre

Miami Dolphins vs. Buffalo Bills: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass por DAZN.

Baltimore Ravens vs. Carolina Panthers: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass por DAZN.

New Orleans Saints vs. Chicago Bears: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass por DAZN.

Tennessee Titans vs. Dallas Cowboys: 12:00 horas. Transmisión: FOX+ y FOX One.

Tampa Bay Buccaneers vs. Detroit Lions: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass por DAZN.

Arizona Cardinals vs. Kansas City Chiefs: 12:00 horas. Transmisión: NFL Game Pass por DAZN.

Pittsburgh Steelers vs. Philadelphia Eagles: 12:00 horas. Transmisión: Canal nueve.

New York Jets vs. Los Angeles Chargers: 15:05 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Jacksonville Jaguars vs. New York Giants: 15:25 horas. Transmisión: FOX+ y FOX One.

Las Vegas Raiders vs. Denver Broncos: 15:25 horas. Transmisión: Canal nueve.

Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers: 19:20 horas. Transmisión: Canal 5, ESPN y Disney+.

Lunes 23 de noviembre