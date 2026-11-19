¿Cuánto mejora realmente la calidad de vida de una persona cuando recibe un ingreso mayor? Por décadas, sociólogos, economistas, psicólogos y diversos investigadores han analizado la relación entre el dinero y el bienestar de las personas y, aunque existen distintas posturas, muchas coinciden en que la calidad de vida no depende únicamente de cuánto se gana.

La próxima semana, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) sesionará para analizar el incremento al salario mínimo de 2027, que este año está en 315.04 pesos diarios, equivalente a nueve mil 582.47 pesos mensuales (exceptuando la Zona Libre de la Frontera Norte). Dicha Comisión contempla un incremento de, al menos, 10%, mientras representantes empresariales plantean ajustes cercanos a 9% y organizaciones sindicales buscan porcentajes superiores.

Pero, más allá de los porcentajes, es preciso reflexionar sobre el verdadero impacto de las condiciones económicas de la población en su bienestar y calidad de vida. Investigadores como Elizabeth Dunn y Michael Norton, coautores del libro Happy Money: The Science of Smarter Spending, han destacado que la forma en que utilizamos el dinero también influye en nuestra felicidad, particularmente cuando nos permite disponer de más tiempo libre y reducir las tareas cotidianas que nos generan desgaste. Por su parte, el filósofo griego Epicuro sostenía que la verdadera riqueza no consistía en acumular grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades.

Sin embargo, disponer de tiempo libre y contar con los recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, sigue siendo un desafío para buena parte de la población. Millones de personas destinan gran parte de sus días al trabajo y a largos traslados, muchas veces en sistemas de transporte deficientes, mientras sus ingresos deben alcanzar para cubrir alimentación, vivienda, servicios, atención médica y otros gastos esenciales.

¿Cuál es entonces el verdadero impacto de los aumentos salariales si las personas siguen enfrentando dificultades para acceder a mejores oportunidades de desarrollo y bienestar? Aunque el incremento de los ingresos fortalece su capacidad de compra, no necesariamente resuelve las condiciones que limitan su calidad de vida.

Es necesario reconocer que México ha registrado avances importantes en materia salarial y reducción de la pobreza en los últimos años, favorecidos, entre otros factores, por el aumento del ingreso laboral real y la expansión de los programas sociales. Sin embargo, el reto aún es grande y estos avances también nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de acompañar el ingreso de otras políticas públicas para garantizar el bienestar de las y los mexicanos.

Porque el verdadero desafío no está en trasladar toda la responsabilidad al salario ni pretender que cada incremento compense las deficiencias en los servicios públicos o las dificultades para acceder a condiciones de vida dignas. Se trata de acompañar el aumento en los ingresos con acciones que mejoren la calidad y accesibilidad del transporte, la salud, la vivienda y otros servicios esenciales, de manera que las familias no tengan que destinar cada vez más recursos y tiempo para satisfacer sus necesidades.

Necesitamos ampliar la manera en que entendemos y medimos el bienestar. La discusión sobre el salario mínimo para 2027 es, sin duda, relevante, pero también es una oportunidad para preguntarnos qué hace falta para que el hecho de ganar más dinero se refleje realmente en una mejor calidad de vida para las personas y sus familias.

Pues, al final, el propósito de una economía no debería limitarse a que las personas ganen más para llegar mejor a fin de mes, sino a generar las condiciones que les permitan vivir con estabilidad, disponer de tiempo y construir un futuro con mayor tranquilidad y certidumbre.