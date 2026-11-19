La presidenta Claudia Sheinbaum regresa de la cumbre de la APEC en Shenzhen, China, con dos fotos: una con Xi Jinping y otra, la que le importaba, con Donald Trump. No hubo con ninguno de ellos acuerdos importantes porque por el tiempo que dispuso era imposible hacerlo (Xi dedicó poco más de media hora para reunirse con Sheinbaum, y el encuentro, que no fue reunión, con Trump duró, incluyendo fotos y saludos, escasos 15 minutos).

Pero eso fue suficiente, por lo menos en la narrativa oficial, para tratar de romper una dinámica informativa que la ató a lo imposible durante un mes: a tratar de demostrar, un día sí y el otro también, que la 4T no tenía nada que ver con los escándalos de Guadalupe Taddei.

Pero está bien que la Presidenta vaya a cumbres presidenciales, y que vaya a Mar-a-Lago el próximo 15 de diciembre para la cumbre del G20. Lástima que no alcance para romper las anteojeras ideológicas que marcan a la 4T.

La Presidenta mostró fascinación por la ciudad sede de Shenzhen, por cómo se convirtió de una aldea de pescadores en la capital tecnológica de China con un desarrollo impensable para cualquier ciudad mexicana. Pero no reconoce cómo se logró ese cambio, porque las políticas seguidas para esa transformación son exactamente las contrarias a las de la 4T en términos económicos, productivos y de inversiones.

Morena (con su predecesor el PRD) gobierna la Ciudad de México desde hace ya 29 años y el país, ocho. Shenzhen se transformó en apenas 40 años. A finales de los 70 era un conjunto de aldeas de unos 30 mil habitantes. Hoy es una metrópoli de más de 18 millones. El proceso comenzó oficialmente en 1979 (al mismo tiempo que la reforma política de Reyes Heroles en México), cuando el gobierno de Deng Xiaoping inició la política de reforma y apertura al capital privado.

El gobierno chino utilizó Shenzhen como un laboratorio social y económico para probar mecanismos de libre mercado dentro de un sistema de partido único: primero creó una Zona Económica Especial (ZEE), que le otorgó autonomía administrativa para aplicar leyes distintas al resto de la China continental. Eso le permitió eliminar o reducir drásticamente los aranceles para importar maquinaria y exportar productos, además de ofrecer impuestos corporativos mucho más bajos a las empresas extranjeras que se instalaran en ella. Casi al mismo tiempo, en México, López Portillo estatizaba la banca y nos condenaba a una crisis de una década.

En 1987, Shenzhen realizó la primera privatización de tierras en la historia moderna de China, rompiendo el monopolio estatal y atrayendo fuertes capitales inmobiliarios. Aquí, estamos tratando de congelar rentas y restringir, estatizar la propiedad rural y urbana.

Al mismo tiempo, se abandonó el sistema de salario fijo igualitario para permitir contratos flexibles, bonos por productividad y contratación libre, y en 1990 se fundó la Bolsa de Valores de Shenzhen, permitiendo que empresas privadas y mixtas recaudaran capital directamente de inversionistas. En México se endurecen las leyes laborales y casi no han existido colocaciones bursátiles importantes en la última década porque, sencillamente, no ha habido un crecimiento que la sustente y la seguridad jurídica de los últimos ocho años ha sido severamente lastimada.

La ciudad comenzó en los años 80 como un sitio de ensamblaje, como una maquiladora, aprovechando su frontera con Hong Kong. De allí llegó el capital que buscaba mano de obra barata para maquilar textiles, juguetes y electrónica sencilla. Era una frontera muy pequeña, con una ciudad entonces controlada por el Reino Unido, que estaba en un histórico conflicto diplomático con China. Nosotros tenemos tres mil kilómetros de frontera con la principal potencia mundial y desde 1994 un tratado de libre comercio con ella. Con el nuevo siglo, la concentración de miles de fábricas generó un ecosistema donde cualquier componente electrónico podía fabricarse y conseguirse en cuestión de horas. Allí nacieron empresas locales, con un firme apoyo estatal, pero con una administración privada, como Huawei (fundada en 1987) y BYD (en 1995), que empezaron fabricando componentes básicos antes de desarrollar tecnología propia.

A partir de 2010, el gobierno dejó de subsidiar la manufactura barata y redirigió los incentivos hacia la alta tecnología y la propiedad intelectual. La ciudad invierte más del 6.4% de su PIB en investigación y desarrollo (I+D). En México, en 2027, el porcentaje de inversión en tecnología será menor a 0.5% del PIB, pagaremos más por el servicio de la deuda que toda la inversión pública nacional, y la infraestructura se deteriora día con día por falta de inversión privada.

El éxito de Shenzhen radicó en la combinación de altísimas y libérrimas inversiones privadas globales, una planeación estatal destinada a favorecerlas y la capacidad para pasar a la producción masiva en tiempo récord. Ayer, en México, Clara Brugada prometió 15 gallinas ponedoras para cada casa, con el fin de combatir el alto costo de los alimentos, como lo hizo Fidel Castro tres décadas atrás.

Tenemos el T-MEC, acceso al mercado más grande del mundo y muchos recursos materiales. Pero nos falta educación, salud y seguridad pública; no abrimos la economía a la inversión privada; no damos apoyos fiscales, expoliamos a los contribuyentes; no garantizamos la propiedad ni la seguridad jurídica. Tenemos funcionarios atenazados por prejuicios ideológicos y políticas estatistas que han fracasado una y otra vez. El desarrollo no se logra con gallinas ponedoras, deuda y apoyos sociales indiscriminados, sino con inversión privada, planeación y seguridad.