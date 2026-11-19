El Estadio Banorte recibirá nuevamente un partido de temporada regular de la NFL con el enfrentamiento entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, en una nueva edición del NFL Mexico City Game. El encuentro está programado para este domingo 22 de octubre a las 19:20 horas y marcará el regreso de la liga a México después de cuatro años de ausencia.

Será el sexto partido oficial de temporada regular que la NFL dispute en territorio mexicano. La primera ocasión ocurrió en 2005, cuando los Arizona Cardinals vencieron 31-14 a los San Francisco 49ers, en el encuentro que abrió la historia de estos compromisos fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, la relación de la liga con México comenzó mucho antes. Desde 1978 se organizaron partidos de exhibición y pretemporada en el país, con la Ciudad de México como sede principal y Monterrey como la única ciudad alterna que ha recibido uno de estos encuentros.

Los partidos de exhibición de la NFL en México

El primer encuentro de la NFL en territorio mexicano se disputó en 1978, cuando los New Orleans Saints derrotaron 14-7 a los Philadelphia Eagles en la Ciudad de México. A partir de entonces, otros equipos visitaron el país para disputar partidos que no formaban parte de la temporada regular.

La lista de encuentros no oficiales incluye siete compromisos:

New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles | 1978 | Ciudad de México.

Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys | 1994 | Ciudad de México.

Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys | 1996 | Monterrey.

Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos | 1997 | Ciudad de México.

New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys | 1998 | Ciudad de México.

Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers | 2000 | Ciudad de México.

Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders | 2001 | Ciudad de México.

El encuentro entre Kansas City Chiefs y Dallas Cowboys, disputado en 1996, representa el único antecedente de un partido de la NFL en una sede mexicana distinta a la capital. Monterrey recibió aquel compromiso.

Los partidos oficiales de temporada regular en México

La NFL dio un paso importante en 2005 al organizar su primer partido oficial de temporada regular fuera de Estados Unidos. Los Arizona Cardinals vencieron a los San Francisco 49ers por 31-14.

La actividad regresó en 2016 con el triunfo de Oakland Raiders por 27-20 sobre Houston Texans y se jugaron partidos en tres años consecutivos.

La última visita antes del nuevo encuentro ocurrió en 2022, cuando San Francisco 49ers consiguió una victoria de 38-10 frente a Arizona Cardinals.

La lista de partidos oficiales disputados en México queda de la siguiente manera:

San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals | 2005.

Oakland Raiders 27-20 Houston Texans | 2016.

New England Patriots 33-8 Oakland Raiders | 2017.

Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers | 2019.

San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals | 2022.

Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers | 2026.

Ahora, Minnesota y San Francisco protagonizarán el siguiente capítulo de la historia de la NFL en México. El compromiso también será el último partido internacional de la temporada.