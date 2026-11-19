Una sociedad puede contar con excelentes profesionistas y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para escucharse, resolver diferencias y construir acuerdos. Esa posibilidad nos obliga a revisar qué entendemos por calidad educativa. Desde la universidad, formar talento implica también preparar personas capaces de asumir responsabilidades frente a los demás.

La ciudadanía y la democracia requieren instituciones y reglas, pero necesitan, además, una cultura que les dé vida: respeto a la dignidad humana, disposición al diálogo, pensamiento crítico y participación informada. Estas capacidades se aprenden y se ejercitan. Cada generación necesita oportunidades para desarrollarlas.

El Consejo de Europa reconoce que las universidades contribuyen a una cultura democrática por lo que enseñan, por cómo se organizan y por la manera en que sus integrantes conviven y actúan en la sociedad.

La formación ciudadana comienza en nuestras prácticas: escuchar distintas perspectivas, explicar decisiones y cumplir compromisos convierte los valores en experiencias reconocibles.

En CETYS Universidad esta responsabilidad forma parte de nuestra vocación desde su fundación, en 1961. Nuestra misión orienta la formación de personas con capacidad moral e intelectual que contribuyan al mejoramiento económico, social y cultural del país. Impulso Cívico da continuidad a ese compromiso mediante el aprendizaje, el diálogo y la acción, con espacios de reflexión y reconocimiento al mérito cívico. Su sentido es formativo: ampliar las herramientas con las que cada persona construye su propio juicio y participa en su entorno. La pluralidad exige apertura para discutir ideas y rigor para examinar sus fundamentos. La universidad cumple su responsabilidad cuando hace posible ese encuentro con respeto y libertad.

La libertad supone condiciones para pensar, expresarse y participar sin coacciones. En el aula, esto implica contrastar ideas, formular preguntas y construir un criterio propio. La labor docente demanda rigor intelectual, respeto a la autonomía y capacidad para despertar el interés de participar, cuestionar y proponer con respeto. Así se aprende que la libertad de expresión lleva consigo el deber de escuchar y responder por lo que afirmamos.

Por su lado, la participación necesita herramientas: identificar fuentes confiables, distinguir hechos de opiniones y evaluar alternativas. En el entorno digital, verificar una información antes de difundirla es una responsabilidad concreta. Desde todas las disciplinas podemos vincular estas capacidades con problemas de la vida pública y con las consecuencias de nuestras decisiones profesionales.

También necesitamos aprender a colaborar sin exigir coincidencia absoluta. Una comunidad puede reunir visiones diferentes y trabajar por objetivos compartidos. Construir soluciones permite comprender el valor del acuerdo y las exigencias del compromiso. El servicio social, la investigación y la vinculación ofrecen oportunidades para practicar esa colaboración. Su valor formativo crece cuando existe reciprocidad: la comunidad comparte conocimientos y prioridades; la universidad aporta capacidades y aprende del intercambio. Escuchar a quienes enfrentan mayores obstáculos para participar ayuda a formular mejores preguntas y respuestas pertinentes.

El éxito universitario también debe valorarse por la manera en que los egresados contribuyen al bien común. Un título acredita conocimientos; la vida cotidiana pone a prueba cómo los utilizamos. Por eso, la ciudadanía debe practicarse durante toda la trayectoria universitaria y profesional.

Esta tarea tiene una dimensión global. El cambio tecnológico, la movilidad humana y los desafíos ambientales conectan decisiones locales con consecuencias que cruzan fronteras. En nuestra región, esa interdependencia se vive todos los días. Formar ciudadanos implica comprender la comunidad y su relación con el mundo.

En Principios y valores de la democracia, Luis Salazar y José Woldenberg recuerdan que la democracia requiere educación permanente y que sus instituciones son perfectibles. Formar ciudadanos capaces de evaluar, proponer y rectificar es una tarea continua. Cuando la libertad se ejerce con responsabilidad, la igualdad se traduce en respeto y la fraternidad permite cooperar en la diferencia, la formación universitaria adquiere un profundo sentido público.

*Rector de CETYS Universidad