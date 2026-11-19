Cada vez más cerca de Canton, Ohio. La mañana de este jueves Bill Belichik, legendario entrenador de los Patriots y Robert Kraft, dueño de la franquicia de New England, recibieron luz verde para avanzara a la siguiente etapa en el proceso de selección para el Salón de la Fama (HOF) de la NFL.

Luego de que en la clase 2026 ambos fuera sorpresivamente rechazados por el comité, todo apunta a que Belichik como Kraft formarán parte del Salón de la Fama gracias a la impresionante dinastía que construyeron en los Patriots con la que consiguieron ganar seis veces el Super Bowl.

A esta etapa final del proceso llegaron un total de 15 candidatos, 13 de ellos jugadores, mientras que Bill Belichick ocupa el único puesto disponible para entrenador y Robert Kraft hace lo propio con el puesto de contribuyente.

Los 13 jugadores finalistas aún están por definirse, pero entre los candidatos se encuentra Rob Gronkowski, otra leyenda de los New England Patriots, quien se encuentra en su primer año de elegibilidad.

¿Qué necesitan para entrar al Salón de la Fama?

Para ser inducidos de manera oficial al Salón de la Fama, Bill Belichik y Robert Kraft deberán de reciben el voto de por lo menos el 80 por ciento del comité y esto se hará oficial en la ceremonia de NFL, la cual se celebra en la semana previa al Super Bowl.

HOF cambia las reglas gracias a Bill Belichick

La omisión de Bill Belichick en su primer año de elegibilidad sacudió a la NFL y derivó en una reestructuración en Canton. Siete meses después de la polémica de la Clase 2026, el Salón de la Fama anunció un nuevo sistema para la Clase 2027 que busca evitar distorsiones en la boleta.

Entre los cambios destaca la reducción del comité de 50 a 28 miembros —solo 25 con voto— y la eliminación de la representación fija por franquicia para erradicar sesgos locales. Además, tras seis años de sesiones virtuales, volverán las reuniones presenciales en la semana del Super Bowl con un presentador externo neutral para todos los candidatos.

Logo de la NFL 2024

También desapareció la categoría de veteranos y el pase automático para finalistas previos. Ahora, todos los exjugadores compiten en una misma bolsa junto al finalista de entrenadores y el de contribuyentes dentro de una lista final de 15 nombres.

Esa lista final de 13 jugadores, un entrenador y un contribuyente se depura primero a 10 y después a siete opciones. En la ronda definitiva, cada elector puede marcar un máximo de seis candidatos, manteniéndose el requisito del 80 por ciento de aprobación —al menos 20 votos— para ingresar.