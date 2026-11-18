La altitud de la Ciudad de México ya forma parte de la preparación de los Minnesota Vikings. A unos días de enfrentar a los San Francisco 49ers en el Estadio Banorte (antes Azteca), la franquicia reveló imágenes de una cámara de altitud instalada en sus instalaciones de Saint Paul, con la que busca preparar a sus jugadores para las condiciones que encontrarán el domingo en la CDMX.

La estrategia de Minnesota contrasta con la de su rival, que decidió trasladar sus entrenamientos de la semana a Colorado Springs, Colorado, para realizar una adaptación en condiciones naturales de altura.

Así preparan los Vikings el desafío de jugar en la altura de México

La Ciudad de México se encuentra a aproximadamente 2,600 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede representar un desafío para los deportistas acostumbrados a competir a menor altitud.

La menor disponibilidad de oxígeno puede incrementar la exigencia del esfuerzo físico y afectar la capacidad de recuperación durante actividades de alta intensidad. Por eso, los Vikings decidieron incorporar una herramienta tecnológica a su preparación para la Semana 11 de la NFL.

La cámara de altitud permite realizar sesiones de acondicionamiento en un ambiente con menor presión parcial de oxígeno, simulando algunos de los efectos de entrenar en lugares elevados. El objetivo es que los jugadores lleguen mejor preparados para afrontar las exigencias físicas del encuentro, sin modificar su rutina habitual de trabajo y recuperación en Minnesota.

49ers eligen Colorado Springs para aclimatarse antes del partido

Los San Francisco 49ers optaron por una estrategia diferente. En lugar de recurrir a una instalación artificial, el equipo trasladó su campamento de preparación a Colorado Springs, una ciudad ubicada a unos 2,000 metros sobre el nivel del mar.

De esta manera, San Francisco busca aprovechar las condiciones naturales de altura para llegar con una mejor adaptación al partido en México.

Las dos franquicias se enfrentarán este domingo en la vuelta de la NFL a México tras cuatro años de ausencia, en un encuentro que representa un reto adicional por las condiciones geográficas de la capital.

Minnesota apuesta por la tecnología para simular los efectos de la altitud, mientras que San Francisco eligió entrenar en un entorno de montaña. Dos caminos distintos para afrontar el mismo desafío, cuya efectividad se pondrá a prueba cuando ambos equipos salten al emparrillado.