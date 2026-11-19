Jaime
Ciro Gómez Leyva
365 días.
“Un domingo de marzo de 2024, seis días después de que lo secuestraron en Guadalajara, cinco días después de que lo soltaron por allá, Jaime Barrera, periodista televisivo estelar de esa ciudad, vino a mi departamento de la colonia Florida con su bella mujer. Habría hablado con él una vez en la vida, una década atrás. Arribaron con miradas limpias, dulces, diría. Sentí que les asombraba ver desde mi octavo piso tantos árboles y jacarandas. La Ciudad de México, dice Cristina Rivera Garza, capaz de matar a cualquiera, capaz de acoger a cualquiera. Creo que el fondo de la visita era dar y recibir un abrazo sin andarnos por las ramas. El secuestro de Jaime causó una conmoción nacional, pero llegaron en Uber a mi barrio, sin escoltas ni idea de en qué parte de la ciudad se encontraban, así era la musicalidad de nuestra patria”. Retomo ese fragmento de mi libro No me pudiste matar porque ayer, 32 meses después de aquel hecho, Omar García Harfuch informó de la detención de César Daniel, El Topo. Lo señaló como supuesto responsable de varios secuestros en esa zona de Jalisco, entre ellos el de Jaime, con quien hablé anoche por teléfono. Lo animé a tomar una decisión que, creo, él ya había tomado: agradecer el trabajo de la autoridad y acompañar abiertamente el proceso legal. No hay mucho más qué hacer 32 meses después, le dije. Porque la musicalidad de nuestra patria sigue siendo la misma.