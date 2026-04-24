Dallas Cowboys ya conoce a su rival para el juego internacional de la NFL en Brasil

La NFL completó el cuadro de su partido en Brasil. La liga confirmó que los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens se enfrentarán el 27 de septiembre de 2026, en la Semana 3 de la temporada regular, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El partido marcará la primera vez que la liga juega en suelo carioca.

Estamos emocionados y honrados de ser parte del primer juego de la NFL en Río. Jugar en el legendario Estadio Maracaná contra los Ravens frente a una base de aficionados tan apasionada y en crecimiento en un escenario global será muy especial para nuestro equipo, toda nuestra organización y los millones que lo verán desde casa y alrededor del mundo", declaró Jerry Jones, propietariode los Cowboys.

Para Baltimore será su tercer partido internacional en la historia de la franquicia y el primero fuera de Londres, donde jugaron en 2017 y 2023. Dallas, será solo la segunda vez en la historia del club que disputa un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos, la primera desde 2014. Los Cowboys actuarán como equipo local en Río.

Estamos honrados de ser elegidos para el primer partido de la NFL en Río de Janeiro, Brasil. La expansión internacional de nuestro gran deporte ha sido notable. Sudamérica es hogar de algunos de los aficionados más apasionados del mundo, incluyendo a nuestra Flock de Ravens en Brasil. Esperamos con entusiasmo jugar en el icónico Estadio Maracaná", respondió Steve Bisciotti, propietario de los Ravens.

El último enfrentamiento entre ambas franquicias fue en la Semana 3 de la temporada 2024, con Baltimore ganando 28-25 en Dallas. En el historial general, los Ravens dominan con marca de 6-1; el único triunfo de los Cowboys llegó en 2016, cuando vencieron 27-17. Uno de los focos del encuentro será el duelo entre QB’s: Lamar Jackson y Dak Prescott, quienes terminaron primero y segundo respectivamente en la votación al MVP de la liga en 2023.

Estoy súper emocionado. Llevar diez años en la liga y no haber jugado un partido internacional, me emociona el viaje. Solo estoy emocionado de ir y jugar con los Cowboys en el mundo, darle a los aficionados en Río y Brasil la oportunidad de vernos en persona.", fue lo que dijo Prescott en febrero cuando se anunció que Dallas jugaría en Brasil, sin conocer en ese momento a su rival.

Brasil alberga más de 36 millones de aficionados a la NFL y es uno de los mercados internacionales más significativos de la liga. La NFL asumió un compromiso multianual para llevar al menos tres partidos de temporada regular a Río de Janeiro en los próximos cinco años. Los dos partidos previos en Brasil se disputaron en Sao Paulo: el primero en 2024, entre Green Bay Packers y Filadelfia Eagles, y el segundo en 2025 entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers

El encuentro Cowboys-Ravens en el Maracaná es uno de los nueve partidos internacionales que la NFL disputará en 2026, la mayor cantidad registrada en la historia de la liga, que abarcará cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Además del Maracaná, los otros escenarios incluyen el Melbourne Cricket Ground en Australia, el FC Bayern Munich Arena en Alemania, tres estadios en Londres, el Santiago Bernabéu en Madrid, el Stade de France en París y el Estadio Azteca en la Ciudad de México.