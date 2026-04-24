América asalta liderato del Clausura 2026, pero depende del Clásico Regio 

Aunque el América Femenil terminó pidiendo la hora en el Estadio Ciudad de los Deportes, se impuso a las Tuzas del Pachuca (3-2) en el cierre de la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El resultado pone de líderes a las azulcremas; sin embargo, depende del encuentro de esta noche entre Monterrey y Tigres.

Trepidante victoria de las Águilas ante un rival que suele ser un dolor de cabeza, por sus figuras como Charlyn Corral en el ataque y Kenti Robles en el sector defensivo. Aunque las estrellas de Coapa brillaron más al aprovechar sus oportunidades.

Alexa Soto abriò el marcador (37') tras una serie de errores defensivos de las Tuzas, mientras que Nancy Antonio hundió el cuchillo con el 2-0 (52'), a pase de Scarlett Camberos.

Pero las Tuzas, bajo el mando de Óscar Torres, le recordaron a las capitalinas lo incómodas que pueden ser en la adversidad. Ni un minuto pasó y Marcia García ya firmaba el 2-1. Veloz reacción de la delantera tras un pase filtrado de Aline Gomes.

Sandra Paños sufrió el despertar del equipo de la Bella Airosa. Fue de las más exigidas con una atajada salvadora al 55', lapso en que la visita daba sensaciones de una seria remontada.

Acertó el técnico americanista Ángel Villacampa con los ajustes; algunos sorpresivos de jugadoras que reaparecen tras sufrir lesiones de larga duración; el ingreso de Monserrat Saldívar por Soto fue clave.

Saldívar se encargó de darle cierta tranquilidad a las Águilas, con el 3-1. La dorsal 19 fue asistida por Scarlett Camberos (79').

La afición en el Estadio Ciudad de los Deportes hizo notar su entusiasmo por el ingreso de la americanista Karen Luna (85'). La lateral no jugaba desde mayo del año pasado, por una lesión en la rodilla derecha.

Cerró el partido el América con presión y susto. Pachuca las puso contra las cuerdas por conducto de Charlyn Corral (93') y su gol 14 del torneo.

De esta manera, el América Femenil subió al primer lugar de la tabla, con 42 puntos, aunque deberá esperar que esta noche las Rayadas de Monterrey (40 unidades) no derroten a Tigres (34) en el Estadio BBVA; las Tuzas del Pachuca (36) se quedan en el tercer lugar, pero si las Amazonas ganan, bajarán de escalón en la Liguilla.