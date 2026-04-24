Boxeadora mexicana Fátima Herrera asegura medalla en Copa del Mundo

Las buenas noticias para los deportistas mexicanos continúan. Este viernes, Yareli Acevedo consiguió la medalla de plata en la Copa del Mundo en Pista que se realiza en Malasia, mientras que, en box, Fátima Patricia Herrera Álvarez aseguró una presea para nuestro país en la Copa del Mundo que se lleva a cabo en Foz do Iguaçu, Brasil.

La boxeadora olímpica de París 2024 consiguió una contundente victoria ante la japonesa Yuka Sadamatsu, por Réferi Suspende Combate (RSC) en el primer round del combate de la división de los 48 kilogramos.

Fátima Herrera participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 Mexsport

Esta es la primera medalla de México en el torneo organizado por World Boxing. Asimismo, a la potosina le dará puntos en el ranking mundial, con miras al proceso clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A COMPETIRÁ FÁTIMA HERRERA?

- El 25 de abril.

Las semifinales las disputará ante la argentina Tatiana Flores.

Por su parte, en la jornada de este viernes, la también boxeadora olímpica mexicana, Citlalli Ortiz terminó su participación en la Copa del Mundo, tras caer en Cuartos de final ante la australiana Lekeisha Pergoliti en la rama de los 70 kg.

Por su parte, la capitalina Guadalupe Sherlyn Torres también cayó en los Cuartos de final, ante la venezolana Omailyn Alcalá en la categoría de los 57 kg.