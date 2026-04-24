Ancelotti revelará lista de Brasil para el Mundial 2026; Neymar, en duda

El camino hacia la sexta estrella ya tiene hoja de ruta. Carlo Ancelotti, el hombre encargado de devolverle el prestigio a la Canarinha, reveló que el próximo 18 de mayo dará a conocer la lista definitiva de los 26 guerreros que buscarán la gloria en el Mundial 2026. En un evento que promete paralizar a todo el país, el estratega italiano despejará las dudas en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro.

Ancelotti, quien tomó las riendas del 'Scratch' en 2025 tras su legendario paso por el Real Madrid, enfrenta su primer gran examen. Aunque cuenta con una columna vertebral sólida liderada por figuras como Vinícius Jr., Rodrygo y Casemiro, el entorno brasileño se mantiene en vilo por las "papas calientes" que aún tiene sobre la mesa.

Neymar sigue siendo la gran duda de Ancelotti para estar en la lista de la Selección de Brasil REUTERS

La gran incógnita sigue siendo Neymar. El ahora astro del Santos FC ha tenido un camino tortuoso por las lesiones, operándose recientemente de la rodilla para intentar llegar a tope a la justa veraniega. Mientras voces autorizadas dudan de su forma física, el cuerpo técnico de Ancelotti ha dejado la puerta abierta, sentenciando que solo irán aquellos que estén al 100% de sus condiciones.

Con la lista en mano, Brasil iniciará su concentración final para debutar el 13 de junio ante Marruecos en el MetLife Stadium, en un torneo donde la exigencia para Ancelotti es una sola: el campeonato.