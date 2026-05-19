NFL aprueba más partidos internacionales: ¿México tendrá doble cartelera?

La expansión internacional de la NFL ya no parece una estrategia experimental. Ahora es una declaración de poder global. Y en medio de esa nueva geografía del futbol americano, México vuelve a aparecer como una pieza central de un calendario que cada vez tendrá menos fronteras.

Los propietarios de la liga aprobaron estes martes en Orlando incrementar el límite de partidos internacionales de 8 a 10 para la temporada 2027. La medida, anunciada por el ejecutivo de la NFL Peter O’Reilly, podría incluso abrir la puerta a 11 encuentros fuera de Estados Unidos debido a la situación especial de los Jaguars, quienes jugarán lejos de su estadio habitual mientras se realizan renovaciones en el EverBank Stadium.

La decisión representa mucho más que un ajuste administrativo. Significa que la NFL tendrá más espacios para repartir partidos en mercados estratégicos como Australia, Brasil, Reino Unido, Alemania, Francia, España y México, países que ya forman parte del calendario internacional confirmado para 2026.

Y entre todos ellos, México carga una ventaja que la propia liga reconoce desde hace años. Ningún otro país fuera de Estados Unidos ha construido una relación tan constante con la NFL como la capital mexicana.

La posibilidad que vuelve a tomar fuerza

La aprobación de más partidos internacionales reactivó una pregunta que llevaba años flotando alrededor del Estadio Banorte. ¿Puede México albergar más de un juego de NFL por temporada?

La idea dejó de sonar descabellada desde que el vicepresidente senior de NFL México, Arturo Olivé, y distintos ejecutivos de la liga comenzaron a hablar públicamente sobre el potencial del mercado mexicano. Pero fue una declaración del propietario de los Cardinals, Michael Bidwill, la que sembró una posibilidad concreta.

Durante el último Monday Night Football disputado en México antes de la pausa por remodelaciones del Azteca, Bidwill deslizó que una doble cartelera podría ser viable una vez terminadas las obras del estadio rumbo al Mundial de 2026.

La idea fue retomada recientemente por el analista de ESPN John Sutcliffe durante una mesa redonda sobre el Super Bowl LX.

Cuando esté lista la renovación del Estadio Azteca para el Mundial, podría ser viable una doble cartelera. Habrá que ver cómo se van dando las cosas, este es un regreso y un primer gran paso; no creo que se descarte”, explicó.

En otras palabras, el nuevo límite internacional aprobado por la NFL llega exactamente en el momento en que México vuelve a estar disponible para recibir partidos.

El Banorte ya espera por el regreso de la NFL

El estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca no alberga un partido de temporada regular de NFL desde noviembre de 2022, cuando los 49ers vencieron a los Arizona Cardinals en un Monday Night Football que reunió a más de 78 mil aficionados.

Después vino el silencio obligado.

Las remodelaciones para la Copa del Mundo de 2026 obligaron a pausar cualquier regreso de la liga al recinto más emblemático del futbol mexicano. Pero la NFL jamás abandonó el mercado. Lo mantuvo vivo con activaciones comerciales, acuerdos de patrocinio y una audiencia televisiva que sigue entre las más fuertes fuera de Estados Unidos.

Ahora, con la reapertura del Banorte y con más fechas internacionales disponibles, México podría dejar de pelear por un solo partido anual y comenzar a competir por algo más ambicioso.

Londres llegó a tener hasta tres juegos en una misma temporada gracias a la infraestructura, la respuesta comercial y la estabilidad operativa. México ofrece ratings millonarios, una afición consolidada y una ubicación geográfica mucho más sencilla para los equipos estadounidenses.

La NFL ya piensa en un mapa más grande

La expansión internacional aprobada esta semana también deja ver el siguiente objetivo de la liga. La NFL ya no busca solamente exportar partidos. Busca establecer territorios permanentes.

Para 2026 habrá encuentros oficiales en Melbourne, Río de Janeiro, Londres, Madrid, París, Múnich y Ciudad de México. Además, ejecutivos de la liga confirmaron que Japón e Italia aparecen entre los próximos destinos potenciales.

En medio de esa expansión global, México vuelve a colocarse en el centro de la conversación.